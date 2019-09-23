Vitória

Corpo encontrado na Serafim Derenzi é de estudante de 15 anos

A estudante Karoline Vitoria Souza Nascimento, de 15 anos, morava em Jardim Tropical, na Serra

Estudante encontrada morta é identificada pela família Crédito: Arquivo pessoal

O corpo da adolescente encontrado na manhã desta segunda-feira (23) às margens da Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, é o da estudante Karoline Vitoria Souza Nascimento, 15 anos.

Segundo a perícia da Polícia Civil, o corpo já estava em adiantado estado de decomposição, o que significa que a menina não foi morta neste domingo (22). Ele também tinha duas perfurações de bala e estava com as mãos amarradas.

O pai da vítima contou que Karoline saiu de casa, no bairro Jardim Tropical, na Serra, no último sábado (21), dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Horas depois, os parentes viram publicação na rede social indicando que ela estaria a caminho de Vitória.

A adolescente não retornou para casa no domingo (22). Os pais da jovem tentaram entrar em contato por telefone, mas não conseguiram, pois o telefone indicava que estava desligado.

Na manhã desta segunda-feira, o pai decidiu denunciar o desaparecimento à polícia. Quando estava a caminho da unidade policial, recebeu a foto do corpo encontrado por um vigilante.

A família está no Departamento Médico Legal (DML) para fazer o reconhecimento do corpo da jovem encontrada próximo à entrada do Parque da Fonte Grande.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito foi detido, e caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). A orientação da polícia é que, quem tiver informações, acione o Disque-Denúncia 181. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

