Home
>
Polícia
>
Corpo encontrado na Serafim Derenzi é de estudante de 15 anos

Corpo encontrado na Serafim Derenzi é de estudante de 15 anos

A estudante Karoline Vitoria Souza Nascimento, de 15 anos, morava em Jardim Tropical, na Serra

Gazeta Online

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2019 às 11:27

 - Atualizado há 6 anos

Estudante encontrada morta é identificada pela família Crédito: Arquivo pessoal

O corpo da adolescente encontrado na manhã desta segunda-feira (23) às margens da Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, é o da estudante Karoline Vitoria Souza Nascimento, 15 anos.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

Segundo a perícia da Polícia Civil, o corpo já estava em adiantado estado de decomposição, o que significa que a menina não foi morta neste domingo (22). Ele também tinha duas perfurações de bala e estava com as mãos amarradas.

O pai da vítima contou que Karoline saiu de casa, no bairro Jardim Tropical, na Serra, no último sábado (21), dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Horas depois, os parentes viram publicação na rede social indicando que ela estaria a caminho de Vitória.

> Aluna denuncia assédio dentro de banheiro de universidade em Vila Velha

A adolescente não retornou para casa no domingo (22). Os pais da jovem tentaram entrar em contato por telefone, mas não conseguiram, pois o telefone indicava que estava desligado.

Na manhã desta segunda-feira, o pai decidiu denunciar o desaparecimento à polícia. Quando estava a caminho da unidade policial, recebeu a foto do corpo encontrado por um vigilante.

A família está no Departamento Médico Legal (DML) para fazer o reconhecimento do corpo da jovem encontrada próximo à entrada do Parque da Fonte Grande.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito foi detido, e caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). A orientação da polícia é que, quem tiver informações, acione o Disque-Denúncia 181. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais