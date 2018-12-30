Corpo é encontrado próximo ao Terminal de Vila Velha

DHPP Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Um corpo foi encontrado por moradores na tarde deste domingo (30), na Rua Amarildes Bernardes, no Centro de Vila Velha. O local fica a uma quadra do Terminal de Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar, o cadáver, identificado como Fabrício de Oliveira Nunes, de 35 anos, estava sobre uma placa de concreto e com vários ferimentos. O objeto usado no crime não foi identificado pela polícia.

A equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e esteve no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da DHPP de Vila Velha. Mais informações não serão passadas no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

A PC pede que denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos.