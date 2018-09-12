O corpo de um homem com 11 perfurações foi encontrado na manhã desta quarta-feira (12), em uma estrada no bairro Santa Cruz, em Linhares, região Norte do Estado. A vítima estava sem documentos e ainda não foi identificada.
Segundo a Polícia Militar, uma viatura se deslocou até a estrada, por volta das 5 horas, após a denúncia de que havia um corpo no local. Os militares observaram que havia diversas perfurações no corpo e a vítima não apresentava sinais vitais. O perito criminal informou que havia 11 perfurações no indivíduo.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. No final da manhã, a vítima foi identificada como Valdir Braum, de 55 anos. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.
Corpo é encontrado em estrada em Linhares