Corpo é encontrado às margens da Rodovia Serafim Derenzi

Publicado em 23 de setembro de 2019 às 05:21
- Atualizado há 6 anos
Um corpo de uma adolescente -ainda não identificada pela polícia- foi encontrado às margens da Rodovia Serafim Derenzi, próximo à entrada do Parque da Fonte Grande, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (23). De acordo com informações da TV Gazeta, um vigilante que passava pelo local avistou um corpo enrolado em um lençol.
Segundo a perícia da Polícia Civil, o corpo já estava em adiantado estado de decomposição, o que significa que a menina não foi morta neste domingo (22). Ele também tinha duas perfurações de bala e estava com as mãos amarradas. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.
Um documento que pertence a um homem de 36 anos foi encontrado perto do corpo, mas ainda não é possível saber se ele tem alguma relação com o crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Informações de Diony Silva, da TV Gazeta
