Corpo de recém-nascido é achado em panela de pressão em Vila Velha

O corpo de um recém-nascido, do sexo feminino, foi encontrado dentro de uma panela de pressão, em meio ao lixo no, em, na tarde desta quarta-feira (31), por volta das 15h30.

A autônoma Ana Lúcia Santana, de 60 anos, contou que viu um homem revirando o lixo, quando encontrou a menina dentro de panela, ainda com o cordão umbilical. O utensílio estava enrolado em um pano, dentro de um saco lixo.

A mulher relatou que o catador de recicláveis levou um susto e tirou a criança de dentro da panela. Ela ainda afirmou que o homem queria pegar o utensílio para vender em um ferro velho, mas foi impedido por moradores devido à perícia que teria que ser realizada pela polícia.