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Ibes

Corpo de recém-nascido é achado em panela de pressão em Vila Velha

Bebê, do sexo feminino, foi encontrado por um catador de recicláveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 19:57

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 19:57

Bebê foi encontrado dentro de uma panela de pressão em meio ao lixo Crédito: Fernando Madeira
O corpo de um recém-nascido, do sexo feminino, foi encontrado dentro de uma panela de pressão, em meio ao lixo no Bairro Ibes, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (31), por volta das 15h30.
A autônoma Ana Lúcia Santana, de 60 anos, contou que viu um homem revirando o lixo, quando  encontrou a menina dentro de panela, ainda com o cordão umbilical. O utensílio estava enrolado em um pano, dentro de um saco lixo.
A mulher relatou que o catador de recicláveis levou um susto e tirou a criança de dentro da panela. Ela ainda afirmou que o homem queria pegar o utensílio para vender em um ferro velho, mas foi impedido por moradores devido à perícia que teria que ser realizada pela polícia. 
À Polícia Militar, os moradores afirmaram que não conheciam nenhuma gestante que morava na região. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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