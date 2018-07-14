Crime

Corpo de pescador morto a tiros é encontrado em Cariacica

A polícia encontrou o corpo de Hélio Dias da Silva no bairro Nova Canaã

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 20:38

Redação de A Gazeta

O crime vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
O corpo de um pescador de 48 anos foi encontrado no bairro Nova Canaã, em Cariacica, no final da manhã deste sábado (14). Segundo a polícia, Hélio Dias da Silva foi morto a tiros.
De acordo com a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), por volta das 11 horas os investigadores foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local encontraram o corpo de Hélio com cinco perfurações de balas.
Segundo os investigadores da DHPP, a vítima foi assassinada na madrugada deste sábado (14). 
O crime está sendo investigado pela polícia. Os suspeitos ainda não foram localizados.

