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Linhares

Corpo de homem morto a tiros é encontrado em quintal de casa

A perícia foi chamada e verificou cinco perfurações no corpo da vítima

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 12:55
Corpo de homem morto a tiros é encontrado em quintal de casa Crédito: Foto internauta
Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo (22), em Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, o corpo de Bruno Alves de Jesus, 28 anos, foi encontrado caído no quintal de uma casa, na Rua Acre, bairro Aviso.
Moradores ouviram o barulho de tiros e acionaram a PM. Eles disseram ainda que o acusado fugiu do local a pé. A perícia foi chamada e verificou cinco perfurações no corpo da vítima (costas, coxa direita e quadril).
O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina. A Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares investiga o caso.
DOIS ASSASSINATOS NO FIM DE SEMANA
Esse é o segundo assassinato registrado pela Polícia Militar de Linhares no final de semana. No sábado (21), a jovem Chayene Rosa de Souza, 18 anos, foi morta com um tiro na cabeça na casa do namorado, no bairro Nova Esperança. Os suspeitos do crime foram flagrados de moto por uma câmera de vigilância da prefeitura.
 

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