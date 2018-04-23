Corpo de homem morto a tiros é encontrado em quintal de casa Crédito: Foto internauta

Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo (22), em Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, o corpo de Bruno Alves de Jesus, 28 anos, foi encontrado caído no quintal de uma casa, na Rua Acre, bairro Aviso.

Moradores ouviram o barulho de tiros e acionaram a PM. Eles disseram ainda que o acusado fugiu do local a pé. A perícia foi chamada e verificou cinco perfurações no corpo da vítima (costas, coxa direita e quadril).

O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina. A Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares investiga o caso.

DOIS ASSASSINATOS NO FIM DE SEMANA

Esse é o segundo assassinato registrado pela Polícia Militar de Linhares no final de semana. No sábado (21) , a jovem Chayene Rosa de Souza, 18 anos, foi morta com um tiro na cabeça na casa do namorado, no bairro Nova Esperança. Os suspeitos do crime foram flagrados de moto por uma câmera de vigilância da prefeitura.