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Resgate

Corpo de homem é encontrando boiando na baía de Vitória

O corpo é de um homem, aparentando cerca de 40 anos, e não foi identificado

Publicado em 

20 jan 2019 às 14:24

Publicado em 20 de Janeiro de 2019 às 14:24

Corpo é encontrado próximo à Ponte de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O corpo de um homem foi encontrado na baía de Vitória, no final da manhã deste domingo (20).
O cadáver foi encontrado por pessoas que passavam de barco no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e retirou o corpo da água.
Peritos da Polícia Civil e investigadores do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na margem da baía, próximo à Jardim da Penha, para onde foi levado o cadáver. O corpo era de um homem de cerca de 1,70m, aproximadamente 40 anos e moreno, segundo informações da polícia. Ele usava bermuda de cor verde e uma camisa regata de cor preta. No bolso da bermuda, peritos da polícia encontraram um cortador de unhas e um espelho. Nenhum documento de identificação foi encontrado. Também não havia sinais de violência aparentes.
Corpo é encontrado próximo à Ponte de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.

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