Corpo de homem é encontrando boiando na baía de Vitória

O cadáver foi encontrado por pessoas que passavam de barco no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e retirou o corpo da água.

Peritos da Polícia Civil e investigadores do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na margem da baía, próximo à Jardim da Penha, para onde foi levado o cadáver. O corpo era de um homem de cerca de 1,70m, aproximadamente 40 anos e moreno, segundo informações da polícia. Ele usava bermuda de cor verde e uma camisa regata de cor preta. No bolso da bermuda, peritos da polícia encontraram um cortador de unhas e um espelho. Nenhum documento de identificação foi encontrado. Também não havia sinais de violência aparentes.