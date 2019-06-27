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Polícia

Corpo de homem é encontrado na baía de Vitória, próximo ao Tancredão

A Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estão no local acompanhando a ocorrência

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 13:27

Publicado em 

27 jun 2019 às 13:27
Corpo foi encontrado na Baía de Vitória Crédito: Internauta
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na Baía de Vitória, próximo ao Tancredão, no bairro Mário Cypreste, na manhã desta quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o corpo estava próximo de uma embarcação, sem camisa e ainda de calças, boiando de cabeça para baixo.
Segundo a Polícia Civil, a perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local. Dois homens do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada do corpo da Baía de Vitória.
O Corpo de Bombeiros disse, em nota, que "por volta das 7h30 foi acionado para atender uma ocorrência de resgate a cadáver, do sexo masculino, na Ilha do Príncipe, em Vitória." A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros resgatou o corpo até o pier no parque Tancredão.
A Polícia Civil foi demandada sobre a situação, mas disse que a ocorrência ainda está em andamento. Uma viatura da Polícia Militar e outra da Guarda Municipal também estiveram no local acompanhando a perícia.

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