Corpo de homem é encontrado na baía de Vitória, próximo ao Tancredão

Corpo foi encontrado na Baía de Vitória Crédito: Internauta

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na Baía de Vitória , próximo ao Tancredão, no bairro Mário Cypreste, na manhã desta quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o corpo estava próximo de uma embarcação, sem camisa e ainda de calças, boiando de cabeça para baixo.

Segundo a Polícia Civil, a perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local. Dois homens do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada do corpo da Baía de Vitória.

O Corpo de Bombeiros disse, em nota, que "por volta das 7h30 foi acionado para atender uma ocorrência de resgate a cadáver, do sexo masculino, na Ilha do Príncipe, em Vitória." A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros resgatou o corpo até o pier no parque Tancredão.