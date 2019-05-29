Corpo de homem é encontrado carbonizado em estrada na Serra

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira (29), em uma estrada que dá acesso ao Centro de Detenção Provisória da Serra. O corpo foi encontrado por volta das 7 horas, por uma pessoa que passava de caminhão pelo local.
O homem morto não foi identificado. A polícia acredita que ele tinha entre 20 e 30 anos. O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para a ocorrência. A polícia acredita que a vítima tenha sido levada até o local de carro e morta ali mesmo.
Um rastro de sangue foi encontrado na estrada. O homem levou cinco tiros, sendo três na cabeça e dois nas costas. Após ser morta, a vítima foi arrastada até o matagal, onde teve o corpo queimado.
O corpo foi levado para ser identificado no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
