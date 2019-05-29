Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morte

Corpo de homem é encontrado carbonizado em estrada na Serra

Um rastro de sangue foi encontrado na estrada. O homem levou cinco tiros, sendo três na cabeça e dois nas costas

29 mai 2019 às 14:37

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 14:37

O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para a ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva - 01/10/2018
O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira (29), em uma estrada que dá acesso ao Centro de Detenção Provisória da Serra. O corpo foi encontrado por volta das 7 horas, por uma pessoa que passava de caminhão pelo local.
>Taxista desaparecido é encontrado morto em Ibiraçu
O homem morto não foi identificado. A polícia acredita que ele tinha entre 20 e 30 anos. O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para a ocorrência. A polícia acredita que a vítima tenha sido levada até o local de carro e morta ali mesmo.
Um rastro de sangue foi encontrado na estrada. O homem levou cinco tiros, sendo três na cabeça e dois nas costas. Após ser morta, a vítima foi arrastada até o matagal, onde teve o corpo queimado.
O corpo foi levado para ser identificado no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Com informações de Daniela Carla, TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término
Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados