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Violência

Corpo de homem é encontrado amarrado em lagoa de Rio Bananal

José Rocha de Oliveira, de 38 anos, estava amarrado com cordas de nylon a três hidrantes de ferro de irrigação. O corpo foi encaminhado para o SML de Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 22:17

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 22:17

Bombeiros retiraram corpo da vítima de lagoa em Rio Bananal Crédito: Divulgação
O corpo de um homem de 38 anos foi encontrado em uma lagoa de Rio Bananal, região Norte do Estado, no início da tarde desta terça-feira (08). José Rocha de Oliveira foi encontrado boiando na lagoa, que fica em uma propriedade de Córrego Capitão Lindenberg, zona rural do município.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi retirada das águas com a ajuda do Corpo de Bombeiros. José estava amarrado com cordas de nylon a com três hidrantes de ferro de irrigação. Havia um corte extenso no abdômen e também uma lesão profunda na cabeça. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Segundo testemunhas, José trabalhava há cerca de 30 dias na propriedade onde seu corpo foi encontrado e estava desaparecido desde sexta-feira (5). Ele morava em Linhares antes de trabalhar no local e sua família é de Teófilo Otoni, Minas Gerais.
A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso é investigado pelo Distrito de Polícia de Rio Bananal. Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos, diz a nota.

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