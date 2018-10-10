Corpo de homem é encontrado amarrado em lagoa de Rio Bananal

Bombeiros retiraram corpo da vítima de lagoa em Rio Bananal Crédito: Divulgação

O corpo de um homem de 38 anos foi encontrado em uma lagoa de Rio Bananal , região Norte do Estado, no início da tarde desta terça-feira (08). José Rocha de Oliveira foi encontrado boiando na lagoa, que fica em uma propriedade de Córrego Capitão Lindenberg, zona rural do município.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi retirada das águas com a ajuda do Corpo de Bombeiros. José estava amarrado com cordas de nylon a com três hidrantes de ferro de irrigação. Havia um corte extenso no abdômen e também uma lesão profunda na cabeça. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Segundo testemunhas, José trabalhava há cerca de 30 dias na propriedade onde seu corpo foi encontrado e estava desaparecido desde sexta-feira (5). Ele morava em Linhares antes de trabalhar no local e sua família é de Teófilo Otoni, Minas Gerais.