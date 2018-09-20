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Tragédia

Corpo de criança morta em incêndio é enterrado em Vitória

Yuri morreu na manhã da última terça-feira ao ficar preso no apartamento em chamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 15:11

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 15:11

O corpo do menino Yuri, de 4 anos, morto em um incêndio dentro de uma quitinete no bairro República, em Vitória, foi enterrado na manhã desta quinta-feira (20) em Vitória. O velório aconteceu no bairro Boa Vista, na região de bairro República, onde a família morava, e o sepultamento no cemitério de Maruípe, por volta de 11 horas.
A família preferiu que a imprensa acompanhasse o velório e o enterro à distância e ninguém quis falar sobre o assunto. A mãe, Pâmela Soares Gonçalves, de 32 anos, chegou amparada no local, chorando muito, e o pai também não conseguia conter a emoção com a despedida do filho. 
> Mãe que perdeu filho durante incêndio em Vitória narra desespero
O caso aconteceu na manhã da última terça-feira. Pâmela contou que estava cozinhando, quando sentiu um cheiro de fumaça. Ela afirmou que os filhos, Yuri, 4, e Guilherme, de 2 anos, estavam brincando na cama. "Eu fui no quarto e o colchão já estava pegando fogo e o meu menino de dois anos estava com o isqueiro na mão. Eu tentei jogar água e, quando jogava água, subia mais", contou. 
> Incêndio em Vitória: laudo do Corpo de Bombeiros sairá em até 30 dias
Na tentativa de pedir por socorro, ela disse que chamou os vizinhos. "O fogo fechou a porta do quarto, eu saí gritando e chamando os vizinhos. Eles vieram, tentaram entrar, só que não conseguiam porque o fogo se alastrou muito rápido".
Pâmela acredita que a fiação e a estrutura do local ajudaram o incêndio se alastrar rapidamente. "O prédio já foi interditado. Tem muita fiação irregular. As paredes eram de gesso, então isso pode ter ajudado", finalizou.
> Incêndio em Vitória pode ter sido provocado por crianças, diz polícia
Com informações de Mayra Bandeira
O pequeno Yuri, de quatro anos, morreu durante o incêndio em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
ALTA MÉDICA
Pâmela e Cláudio Francisco Gonçalves, pais das crianças, receberam alta dos hospitais onde estavam internados nesta quarta.
Eles estavam internados no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O casal ficou sob observação devido à inalação de fumaça. O outro filho do casal, o pequeno Guilherme, de 2 anos, não se queimou e estava internado no Hospital Infantil de Vitória.
VÍDEO
O CASO
O incêndio ocorreu em um prédio no cruzamento entre a Rua Carmélia de Souza e a Avenida Adalberto Simão Nader, no Bairro República. 
A família inteira, sendo o pai, a mãe e os dois filhos estavam dentro da residência no momento.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo os moradores, demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local. O capitão Andrade nega a demora e afirma que a equipe se deslocou o mais rápido possível.
"Chegamos rápido ao local do incidente. Nesse momento foi relatado por populares que havia uma criança presa dentro do apartamento e as guarnições já entraram de pronto. Por mais que a gente tenha chegado rápido, nós já chegamos com o incêndio em fase de desenvolvimento completo. O apartamento era muito pequeno e rapidamente o incêndio se alastrou", relatou Andrade.
Assim que os bombeiros conseguiram amenizar o fogo e entrar no local, ainda precisaram arrombar a porta do banheiro para conseguir constatar a morte do menino.
PRÉDIO INTERDITADO
A Defesa Civil interditou o prédio onde ocorreu o incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, há irregularidades no edifício. A Prefeitura de Vitória emitiu nota sobre o assunto. Veja na íntegra:
A Prefeitura de Vitória informa que, em 2006, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) notificou o proprietário a respeito da irregularidade da obra no edifício Colombo, mas o mesmo continuou com a construção. Em março de 2007, a Procuradoria Geral do Município (PGM) foi à Justiça pedir o embargo da obra e multa diária de R$ 1 mil caso o proprietário não interrompesse a obra. A Justiça não concedeu a liminar nem a obrigatoriedade de pagamento da multa e, diante disso, o morador seguiu com a obra. O processo segue em andamento na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde.
A Sedec informa ainda que, diante da interdição do imóvel por parte da Defesa Civil de Vitória, vai intimar o proprietário do edifício Colombo para que ele apresente um laudo com as medidas necessárias para contenção de eventuais riscos relativos à construção. Caso não apresente o laudo em cinco dias à Sedec, serão aplicadas multas diárias de R$ 850,27 até que seja regularizada a situação.

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