Norte do ES

Corpo carbonizado é encontrado em plantação de eucaliptos em Aracruz

Cadáver estava em estado de decomposição avançado; exame ainda apontará a causa da morte

Publicado em 16 de julho de 2019 às 23:31 - Atualizado há 6 anos

Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15), em meio a uma plantação de eucaliptos, localizada na Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Estado. De acordo com informações da Polícia Militar, o cadáver estava parcialmente carbonizado e em adiantado estado de decomposição.

Acionada, a perícia da Polícia Civil encaminhou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para ser identificado e passar por exame cadavérico que apontará a causa da morte. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta