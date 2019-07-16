Home
Corpo carbonizado é encontrado em plantação de eucaliptos em Aracruz

Cadáver estava em estado de decomposição avançado; exame ainda apontará a causa da morte

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de julho de 2019 às 23:31

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15), em meio a uma plantação de eucaliptos, localizada na Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Estado. De acordo com informações da Polícia Militar, o cadáver estava parcialmente carbonizado e em adiantado estado de decomposição.

Acionada, a perícia da Polícia Civil encaminhou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para ser identificado e passar por exame cadavérico que apontará a causa da morte. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

