Corpo carbonizado é encontrado dentro de obra em Cariacica

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 14:41
- Atualizado há 6 anos
Um corpo carbonizado foi encontrado em uma obra na Rua Humaitá, em Itaquari, Cariacica, na manhã desta segunda-feira (02). De acordo com a polícia, um pedreiro localizou o corpo ao chegar no local de trabalho pela manhã.
A Polícia Militar foi acionada ao endereço. Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram os trabalhos no imóvel. O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o