Corpo carbonizado é encontrado dentro de obra em Cariacica

De acordo com a polícia, um pedreiro localizou o corpo ao chegar no local de trabalho pela manhã

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 14:41

 - Atualizado há 6 anos

Viatura, Polícia, Polícia Militar, crime, assassinato Crédito: Carlos Alberto Silva

Um corpo carbonizado foi encontrado em uma obra na Rua Humaitá, em Itaquari, Cariacica, na manhã desta segunda-feira (02). De acordo com a polícia, um pedreiro localizou o corpo ao chegar no local de trabalho pela manhã.

A Polícia Militar foi acionada ao endereço. Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram os trabalhos no imóvel. O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

 

