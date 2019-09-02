Itaquari

Corpo carbonizado é encontrado dentro de obra em Cariacica

De acordo com a polícia, um pedreiro localizou o corpo ao chegar no local de trabalho pela manhã

Um corpo carbonizado foi encontrado em uma obra na Rua Humaitá, em Itaquari, Cariacica, na manhã desta segunda-feira (02). De acordo com a polícia, um pedreiro localizou o corpo ao chegar no local de trabalho pela manhã.

A Polícia Militar foi acionada ao endereço. Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram os trabalhos no imóvel. O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.





