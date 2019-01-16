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Vitória

Coronel garante policiamento contra novos ataques no Moscoso e Piedade

O coronel Sartório declarou que o policiamento vai continuar reforçado por tempo indeterminado

Publicado em 

16 jan 2019 às 14:06

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 14:06

Coronel Sártorio falou sobre o ataque dos criminosos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O comandante do Policiamento Metropolitano, coronel Sartório, garantiu na manhã desta quarta-feira (16) que o policiamento foi reforçado nos morros do Moscoso e da Piedade, onde um ataque matou três pessoas e deixou outras duas feridas. De acordo com o comandante, o reforço acontece em toda a Capital e disse que o tráfico terá prejuízo a ponto de não ter novos ataques.
O coronel declarou que o policiamento vai continuar reforçado por tempo indeterminado e essa vai ser uma das estratégias tomadas pela Polícia Militar para evitar que novos confrontos aconteçam no local.
> Saiba quem são as vítimas do ataque que deixou mortos em morro de Vitória
“Para o preventivo estamos adotando estratégias. Proteger o tempo todo é impossível. Agora, se o tráfico entender que aquele ataque vai trazer um prejuízo maior que apenas ocupar uma comunidade pequena, ele não vai fazer novos ataques. Vamos intensificar as ações e operações, buscando drogas, armas, prisões, até o momento que não compense mais fazer novos ataques”, finalizou.
Uma das reclamações de moradores dos morros do Moscoso e da Piedade, em Vitória, é de que mesmo com o ataque o policiamento não é visto no bairro. O coronel lembrou que não existem ruas nas partes mais altas do morro e por isso não tem como a polícia chegar de viatura. É necessário andar a pé.
“O fato de não ver o policiamento não quer dizer que não está lá. O indivíduo não vai ver o policiamento na mata. Os PMs estão na região que divide as duas comunidades em conflito. Na comunidade tem equipe rodando o morro o tempo inteiro. O policiamento foi reforçado na cidade inteira, onde há mais influência do tráfico de drogas”, pontuou.

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