AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Coronel do Corpo de Bombeiros reage e atira contra suspeito de invadir propriedade no ES
Em Xuri, Vila Velha

Coronel do Corpo de Bombeiros reage e atira contra suspeito de invadir propriedade no ES

A propriedade invadida pertence à família do coronel reformado Carlos Wagner Borges

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 10:06

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

26 jun 2026 às 10:06
Tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros Bernardo Coutinho

Um suspeito de invadir e furtar uma propriedade da família do coronel reformado do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges foi surpreendido a tiros na manhã da última quarta-feira (24) em Xuri, Vila Velha. Segundo Borges, que reagiu e efetuou o disparo, outros três homens estavam no espaço. 


Além de fugirem após serem surpreendidos, os quatro criminosos conseguiram levar, segundo o coronel, quase todo o maquinário usado em uma obra no local. Entre os objetos estão lixadeiras, máquinas de solda e esmerilhadeiras. O prejuízo é de cerca de R$ 100.000.


Borges detalhou que a obra era para a construção de um hotel-fazenda no espaço. Só que, no final do ano passado, a família desistiu do empreendimento, mas ele vai todos os dias verificar a estrutura. Foi nesse momento de visita que ele viu o quarteto.


Na quarta pela manhã, o coronel começou sua ronda pela área do restaurante, que fica próxima ao apartamento da família, e da sala onde guardam mercadorias. 


“Me deparei com as portas abertas, mas imaginei que era a faxineira. Aí notei uma das portas de dentro arrombada e duas televisões no chão. Nesse momento, saquei a arma e comecei uma busca nos quartos arrombados. Foi quando dois saíram correndo em direção à área da pousada”, explicou Borges. 


Como está com problema na coluna, o coronel não conseguiu correr atrás da dupla, mas atirou. Um dos disparos, segundo relatou Borges, atingiu a região da lombar de um dos suspeitos. Outros dois foram vistos correndo. Ele acionou a Polícia Militar, mas ninguém foi encontrado.


Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que diversas guarnições realizaram buscas na propriedade e nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado. Também não foram encontrados indícios de pessoas feridas ou vestígios de sangue.


Em nota, a Polícia Civil disse que, nesses casos, orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br. Isso permite que a Polícia Civil seja informada do caso e inicie as investigações.

Não reagir

O coronel reforçou que reagiu à invasão por ser um agente militar preparado. Por isso, ele pediu para a população não ter a mesma atitude. 


“Quando se faz enfrentamento sozinho contra quatro homens, sendo que pelo menos um deles estava armado, a possibilidade de terminar no desfecho desfavorável é muito grande. O conselho é não fazer o que eu fiz sem ter um treinamento", frisou. 

Veja Também 

Gervano Rocha Nascimento

Ex-policial civil é preso suspeito de ameaçar a ex e agredir babá da filha na Serra

Imagem de destaque

Praça de Campo Grande, em Cariacica, tem feira de adoção de pets neste sábado (27)

Imagem de destaque

Do menino Fernandinho à cigana Adélia: o curioso tour em cemitério no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar Bombeiros Corpo de Bombeiros Assalto crime Tiro Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caracas/Venezuela - 24/06/2026 - MUNDO - Terremoto de magnitude 7,5 atinge Venezuela e derruba prédios em Caracas; há mortos.
Dois brasileiros morrem em terremotos na Venezuela, diz Itamaraty
Carteira de trabalho digital
Taxa de desemprego no Brasil cai para 5,6% no trimestre encerrado em maio, aponta IBGE
Viatura da Guarda Municipal de Vila Velha
Filho é detido após agredir a própria mãe dentro de casa em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados