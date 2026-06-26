Coronel do Corpo de Bombeiros reage e atira contra suspeito de invadir propriedade no ES

Um suspeito de invadir e furtar uma propriedade da família do coronel reformado do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges foi surpreendido a tiros na manhã da última quarta-feira (24) em Xuri, Vila Velha. Segundo Borges, que reagiu e efetuou o disparo, outros três homens estavam no espaço.





Além de fugirem após serem surpreendidos, os quatro criminosos conseguiram levar, segundo o coronel, quase todo o maquinário usado em uma obra no local. Entre os objetos estão lixadeiras, máquinas de solda e esmerilhadeiras. O prejuízo é de cerca de R$ 100.000.





Borges detalhou que a obra era para a construção de um hotel-fazenda no espaço. Só que, no final do ano passado, a família desistiu do empreendimento, mas ele vai todos os dias verificar a estrutura. Foi nesse momento de visita que ele viu o quarteto.





Na quarta pela manhã, o coronel começou sua ronda pela área do restaurante, que fica próxima ao apartamento da família, e da sala onde guardam mercadorias.





“Me deparei com as portas abertas, mas imaginei que era a faxineira. Aí notei uma das portas de dentro arrombada e duas televisões no chão. Nesse momento, saquei a arma e comecei uma busca nos quartos arrombados. Foi quando dois saíram correndo em direção à área da pousada”, explicou Borges.





Como está com problema na coluna, o coronel não conseguiu correr atrás da dupla, mas atirou. Um dos disparos, segundo relatou Borges, atingiu a região da lombar de um dos suspeitos. Outros dois foram vistos correndo. Ele acionou a Polícia Militar, mas ninguém foi encontrado.





Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que diversas guarnições realizaram buscas na propriedade e nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado. Também não foram encontrados indícios de pessoas feridas ou vestígios de sangue.





Em nota, a Polícia Civil disse que, nesses casos, orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br. Isso permite que a Polícia Civil seja informada do caso e inicie as investigações.