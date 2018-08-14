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Grande Vitória

Contra arrombamentos, polícias anunciam força-tarefa no ES

Além do reforço no policiamento realizado pela Polícia Militar, os serviços de investigação serão tratados com maior agilidade por uma força tarefa composta por 10 delegados da Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 22:36

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 22:36

Loja foi arrombada e teve objetos furtados Crédito: Imagens cedidas pela Sipolatti
Diante da recente onda de arrombamentos em comércios durante a madrugada na Grande Vitória, as polícias Civil e Militar anunciaram uma série de medidas para inibir as práticas criminosoas. De acordo com o Comandante Geral da PM, Coronel Alexandre Ramalho, além de aumentar o policiamento ostensivo, serão utilizadas até mesmo as aeronaves da Notaer para auxiliar em eventuais perseguições.
Além do reforço no policiamento realizado pela Polícia Militar, os serviços de investigação serão tratados com maior agilidade por uma força tarefa composta por 10 delegados da Polícia Civil.
> OPINIÃO DA GAZETA | Violência não pode ser vista como algo comum
O reforço de policiamento ostensivo começou a funcionar na madrugada desta segunda-feira (13). Vamos usar a força tática para fazer operações perto de polos comerciais, blitze, vias coneadas, serviço de inteligência para identificar veículos e pessoas, cerco tático com viaturas, polícia montada e sobrevoo do Notaer em determinados horários para dar apoio às equipes de solo, explicou o coronel Nylton Rodrigues, secretário de Segurança do Estado.
O secretário de Estado da Segurança Pública (Sesp), coronel Nylton Rodrigues Crédito: Bernardo Coutinho
A ideia é reduzir os crimes praticados contra veículos e estabelecimentos no Estado, já que os criminosos roubam carros para poder jogá-los contra as portas das lojas, realizando assim os arrombamentos "agressivos e violentos", como classificou as ações o coronel Nylton Rodrigues.
> Mais uma loja é arrombada com ajuda de carro na Grande Vitória
"São ações ousadas e que não vamos mais admitir aqui no Espírito Santo. Desde já vamos estar com reforço no policiamento ostensivo nos polos comerciais da Grande Vitória durante as madrugadas. Além disso, para aumentarmos o combate a essas atividades,teremos nossas unidades especializadas, a Companhia Independente de Missões Especiais, o Regimento de Polícia Montada, a Força Tática e o Cerco Tático da Polícia Militar envolvidos nas estratégias. Estaremos com esse efetivo nesses locais para fazer frente a essa ousadia e prender que tiver que ser preso. Paralelo a isso a Polícia Civil vai priorizar essas investigações para solucionarmos os crimes rapidamente. Vale lembrar que já temos pessoas identificadas. Vamos aturar na prevenção e a investigação desses casos", comentou Nylton Rodrigues.
> Loja é arrombada com ajuda de carro pela segunda vez em 12 dias na Serra
Segundo o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano (CPOM), coronel Alexandre Ramalho, todos os órgãos que atuam na segurança pública no Espírito Santo vão trabalhar mapeando de forma detalhada cada movimento dos investigados, afim de prendê-los rapidamente e também para impedir que a atividade criminosa ganhe novos adeptos.
Loja de Vitória arrombada por bandidos que utilizam um carro na ação criminosa: ocorrências vêm aumentando nas últimas semanas. Crédito: Gazeta Online
"É um tipo de crime novo e que até pouco tempo atrás não víamos acontecer. Esses indivíduos têm migrado para esse tipo de crime para tentar equilibrar e suprir os prejuízos que eles tiveram principalmente no tráfico de drogas, já que a polícia vem trabalhando duro para acabar com o tráfico nessas áreas. Mas não vamos permitir que esse tipo de ação ganhe força. Enfim, vamos partir para cima para prender essas pessoas que trazem problemas para os comerciantes e para toda a sociedade", explicou Ramalho, pontuando que todo o efetivo policial se dividirá em carros, motos, bicicleta, cavalaria e patrulhamento a pé.
O chefe do Departamento de Investigações Criminais (DEIC), Romualdo Gianordolli, ressaltou, porém, que desde os primeiros acontecimentos de arrombamentos de lojas na Grande Vitória, a polícia já vem estudando estratégias para identificar os suspeitos.
> Dez lojas são arrombadas por dia no ES, segundo sindicato

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