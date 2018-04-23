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Nova Venécia

Confusão entre a polícia e moradores termina com quatro detidos no ES

O tumulto aconteceu na tarde deste domingo (22), em Nova Venécia, na região Noroeste do Estado

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 01:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 01:35
A confusão aconteceu neste domingo (22), em Nova Venécia, região Noroeste do Estado Crédito: Internauta
Um tumulto envolvendo a Polícia Militar e os moradores do bairro Altoé, em Nova Venécia, na região Noroeste do Estado, terminou com quatro pessoas detidas na tarde deste domingo (22).
De acordo com a assessoria da PM, após receberem informações de que duas pessoas estavam andando armadas pelas ruas do bairro Altoé, uma equipe foi ao local para saber o que estava acontecendo. Ao chegar lá, os policiais encontraram os suspeitos que tentaram fugir do local.
Minutos mais tarde, a polícia localizou um dos bandidos e o abordou. Segundo a nota da assessoria da PM, moradores que eram contrários a detenção do suspeito atacaram os militares.
"Um homem arremessou um paralelepípedo, paus e outros objetos contra a viatura, incitando a população e gerando tumulto. Neste momento, os policiais perceberam três indivíduos atirando também contra a equipe, que para cessar a injusta agressão revidou. Os indivíduos evadiram-se. Duas pessoas ficaram feridas, entre elas o homem que atacou a equipe arremessando objetos. Ele foi socorrido e, após atendimento médico, detido", informou a nota.
Moradores contaram que a polícia usou balas de borracha e gás de pimenta contra a população. Segundo eles, várias pessoas ficaram feridas no tumulto.
Segundo a nota da assessoria da polícia, "a PM ainda ressalta que as equipes reagiram de acordo com as técnicas de controle de distúrbios, fazendo uso necessário e proporcional de equipamentos para dispersão do público".
Além disso, informou que o Serviço de Inteligência da PM e os militares da Força Tática, localizaram dois dos três suspeitos que atiram durante o tumulto no bairro. Os quatro detidos foram encaminhados a Delegacia Regional de Nova Venécia.

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