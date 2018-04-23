Confusão entre a polícia e moradores termina com quatro detidos no ES

A confusão aconteceu neste domingo (22), em Nova Venécia, região Noroeste do Estado Crédito: Internauta

Nova Venécia, na região Noroeste do Estado, terminou com quatro pessoas detidas na tarde deste domingo (22). Um tumulto envolvendo a Polícia Militar e os moradores do bairro Altoé, em, na região Noroeste do Estado, terminou com quatro pessoas detidas na tarde deste domingo (22).

De acordo com a assessoria da PM, após receberem informações de que duas pessoas estavam andando armadas pelas ruas do bairro Altoé, uma equipe foi ao local para saber o que estava acontecendo. Ao chegar lá, os policiais encontraram os suspeitos que tentaram fugir do local.

Minutos mais tarde, a polícia localizou um dos bandidos e o abordou. Segundo a nota da assessoria da PM, moradores que eram contrários a detenção do suspeito atacaram os militares.

"Um homem arremessou um paralelepípedo, paus e outros objetos contra a viatura, incitando a população e gerando tumulto. Neste momento, os policiais perceberam três indivíduos atirando também contra a equipe, que para cessar a injusta agressão revidou. Os indivíduos evadiram-se. Duas pessoas ficaram feridas, entre elas o homem que atacou a equipe arremessando objetos. Ele foi socorrido e, após atendimento médico, detido", informou a nota.

Moradores contaram que a polícia usou balas de borracha e gás de pimenta contra a população. Segundo eles, várias pessoas ficaram feridas no tumulto.

Segundo a nota da assessoria da polícia, "a PM ainda ressalta que as equipes reagiram de acordo com as técnicas de controle de distúrbios, fazendo uso necessário e proporcional de equipamentos para dispersão do público".