Confusão e tiros em estacionamento de shopping em Vila Velha

Carro com marca de tiro usado na tentativa de fuga dos bandidos Crédito: Marcelo Prest

Dois homens acabaram presos após uma confusão no estacionamento de um shopping em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (24). Tudo começou quando o proprietário de uma moto viu o veículo, que havia sido furtado, sendo anunciado em um site de compra e venda na internet. Ele então combinou, com a ajuda do amigo, um encontro com o vendedor da moto no Boulevard Shopping Vila Velha e avisou à Guarda Municipal para que os bandidos fossem surpreendidos.

Segundo informações de um dos guardas que participou da ação, dois criminosos foram ao local dirigindo a moto furtada - uma CG 125 - e um carro, um Renault Clio verde, que dava cobertura. Ao notar a presença da guarda, o condutor do carro acelerou em fuga, rompendo a cancela do estacionamento. O rapaz que estava na moto roubada foi preso na hora.

A gente já havia acionado mais duas viaturas da guarda. Chegando lá, recebemos a informação de qual roupa o rapaz estava com a moto, tentando vendê-la e o abordamos. Havia informação também de outro veículo dando apoio, um Clio verde, explicou o agente Renato Meneli.

Na saída do estacionamento havia outra viatura da Guarda Municipal fechando o cerco contra o Clio verde. O criminoso jogou o veículo contra os guardas e um dos agentes efetuou sete disparos contra o carro. Ninguém foi atingido mas, durante a perseguição, um dos guardas teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.

Uma arma de fogo de cano longo - calibre 20mm - foi apreendida com duas munições. A moto, que já estava com a placa adulterada, pintada e com o chassi retirado, foi recuperada pela polícia. Os criminosos foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

O Gazeta Online tentou contato com a assessoria de imprensa do Boulevard Shopping Vila Velha, mas ainda não teve resposta.

MOTO ROUBADA TRÊS DIAS APÓS A COMPRA

O dono da moto, um motoboy, explica que teve o veículo roubado no dia 12 de outubro, no feriado, três dias após a compra. Segundo ele, a moto ficou do lado de fora da casa, no bairro Residencial Itaparica, quando acabou sendo furtada por homens que chegaram de madrugada.

A gente estava em casa, na varanda, e não coloquei a moto para dentro de casa, acabei esquecendo. De manhã cedo quando fui olhar a moto não estava mais lá. Olhando as câmeras de videomonitoramento vimos que levaram a moto por volta de 01h30. Levaram ela empurrando, declarou.

O motoboy ficou observando em sites de venda na internet já prevendo a possível tentativa de venda de peças, quando encontrou a moto visivelmente pintada recentemente - e com a placa adulterada - seis dias depois. Ele, no entanto, reconheceu o pedal quebrado e um lacre que havia sido colocado por ele no veículo. Eu comprei a moto para trabalho e nessa crise que está deixam um pai sem seu meio de trabalho, lamentou.

NEGOCIAÇÃO ARMADA COM AMIGO

Um amigo do motoboy, um motorista, foi quem ajudou em toda a negociação com os criminosos. Ele explica que fez o primeiro contato e já tinha marcado um encontro no Faça Fácil de Cariacica, que acabou não acontecendo por desencontro entre eles.

O motorista lembra que o criminoso estava oferecendo duas motos para venda, que deveriam ser utilizadas na roça porque eram objeto de leilão e não estavam com documentos. Além disso, ele também ofereceu a arma, calibre 20mm, que foi apreendida pela polícia.

A gente marcou no Faça Fácil, mas meu telefone descarregou. Eu entrei em contato com ele depois. Ele falou o carro que estava - um Clio verde - e hoje marcamos com Guarda Municipal para fazer o cerco. Ele me ofereceu duas motos e uma arma 20mm. Eu falei que morava em Venda Nova e que precisava de uma moto para roça, explicou.

Logo após marcar novamente o encontro com os criminosos, o motoboy ligou para a Guarda Municipal, que fechou o cerco e prendeu os criminosos após a perseguição, por volta de 10h30, em Vila Velha.