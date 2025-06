Ação no Bonfim

Confusão com PM tem tiros de bala de borracha e spray de pimenta em Vitória

Polícia Militar afirma que população teria tentado impedir uma ação policial no bairro Bonfim, no fim da manhã de domingo (8); moradores contestam versão da corporação

Uma perseguição a suspeitos terminou em uma confusão envolvendo policiais militares e moradores no bairro Bonfim, em Vitória , no fim da manhã de domingo (9). Um vídeo ( veja acima ) mostra o momento em que policiais disparam spray de pimenta em direção a um grupo de pessoas. Na gravação, um homem aparece sendo contido por um dos agentes, mas consegue se soltar e tenta agredir o policial.>

As imagens mostram que a situação ficou ainda mais tensa com a chegada de mais policiais, que continuaram utilizando spray de pimenta. Durante o tumulto, um homem entra em um bar e é seguido por alguns agentes. Em determinado momento, é possível ouvir um disparo. Pouco depois, o homem sai do local algemado e com um ferimento na perna. Moradores relatam que ele foi baleado dentro do estabelecimento. A PM disse que o indivíduo foi atingido por disparo de bala de borracha.>