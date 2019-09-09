Confronto entre facções deixa adolescente ferido em Vitória

Um adolescente de 16 anos foi atingido com um tiro na testa durante um tiroteio entre traficantes dos Morros do Macaco e do Romão, Vitória, na madrugada desta segunda-feira (09). O rapaz confessou à polícia que faz parte do tráfico do Morro do Macaco. Com a intenção de matar traficantes do Romão, ele e os comparsas seguiram armados pela mata que dá acesso ao morro vizinho.
Segundo ele, o objetivo era atingir criminosos que estavam em uma quadra de esportes. No entanto, ele acredita que foi flagrado pelos rivais antes de chegar ao ponto do ataque. O grupo do Morro do Macaco foi surpreendido e acabou recebido a tiros. Os bandidos revidaram e o adolescente de 16 anos foi atingido com um disparo na testa. O rapaz foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas). A bala está alojada na testa dele. Com ele, foram encontradas munições.