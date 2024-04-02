Confronto com a PM, tiros e motorista de app preso em Vila Velha

Material apreendido após ocorrência com um baleado e um preso em Santa Inês Crédito: Divulgação | PM

Chamados para verificar o caso de um homem baleado em Santa Inês, Vila Velha , policiais militares acabaram trocando tiros com um amigo do ferido, apreendendo duas pistolas, uma arma falsa e prendendo um suspeito na madrugada desta terça-feira (2).

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, tudo começou no bairro Jaburuna, também em Vila Velha, quando houve uma troca de tiros entre criminosos. Um homem foi baleado e subiu na garupa da moto de um amigo. Eles saíram de Jaburuna, mas o ferido pediu para não ser levado para o hospital, com medo de ser preso, já que tinha um mandado de prisão em aberto.

O problema é que a perna dele estava sangrando muito e o homem foi perdendo as forças, até que pediu para o amigo parar em Santa Inês, momento que em o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) foi acionado. Antes de a ambulância chegar, a Polícia Militar apareceu.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais estavam em Santa Inês quando receberam a informação de que havia um homem baleado na Rua São Francisco. Eles foram até lá e viram a vítima no chão, sangrando, com um amigo do lado. Ainda segundo o boletim, ao ver a viatura, o amigo pegou a arma da cintura do baleado e atirou contra a polícia. Houve troca de tiros e perseguição, mas esse amigo conseguiu fugir por um beco. O baleado foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) pelo Samu/192.

Ainda no bairro, os policiais abordaram um homem de 30 anos. Ele se apresentou como motorista de aplicativo e disse que tinha encontrado três armas, duas delas em uma sacola. Ele afirmou que encontrou as armas na praça de Santa Inês, mas a história não convenceu e ele acabou detido. Uma das armas estava suja de sangue, por isso a polícia acredita que ela tenha sido usada no crime.