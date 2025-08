Crime de 2005

Condenado por morte de PMs em emboscada no RJ é preso em Linhares

Derivaldo dos Santos tinha um mandado de prisão em aberto com pena de mais de 42 anos

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 13:32

Derivaldo dos Santos, de 45 anos, estava escondido em Linhares Crédito: Divulgação/PCES

Um homem de 45 anos, condenado por envolvimento no assassinato de dois policiais militares do Rio de Janeiro em 2005, foi preso no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última quinta-feira (31). Contra Derivaldo dos Santos havia um mandado de prisão em aberto.>

Conforme a Polícia Militar capixaba, o crime aconteceu na cidade de Santo Antônio de Pádua, quando as vítimas sofreram uma emboscada. Em acesso ao mandado de prisão, disponível no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é possível ver que Derivaldo dos Santos foi condenado a 42 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. >

A prisão em Linhares aconteceu após a PM capixaba receber informações do Sistema de Inteligência da PM fluminense. O suspeito foi localizado em uma casa na Rua Antenor Elias, no Residencial Jocafe, onde se mantinha escondido. Depois da equipe conversar com uma moradora do imóvel, Derivaldo se entregou voluntariamente e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. >

Em nota, a Polícia Civil informou que foi dado cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de homicídio, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. “Ele foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL), à disposição da Justiça”, finalizou a corporação.>

>

