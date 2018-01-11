Concessionária é invadida e moto é roubada em Sooretama

Uma concessionária de motos foi invadida e teve uma moto levada em
, região Norte do Estado.
O proprietário do estabelecimento, um homem de 40 anos, informou aos policiais que, ao chegar ao local, na Avenida Vista Alegre, no Centro, na madrugada desta quarta-feira (10), encontrou os vidros da loja estilhaçados.
Testemunhas disseram que dois suspeitos arremessaram paralelepípedos contra a vidraça da loja. Após quebrarem o vidro, os criminosos furtaram uma motocicleta da marca Honda, modelo Biz 125/2018 de cor vermelha. Em seguida, eles fugiram do local.
Os militares fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.