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Na madrugada

Concessionária é invadida e moto é roubada em Sooretama

Testemunhas disseram que dois suspeitos arremessaram paralelepípedos contra a vidraça da loja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 16:53

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 16:53

Concessionária de moto teve a vidraça quebrada com paralelepípedos por dois suspeitos Crédito: Raphael
Uma concessionária de motos foi invadida e teve uma moto levada em
Sooretama
, região Norte do Estado.
O proprietário do estabelecimento, um homem de 40 anos, informou aos policiais que, ao chegar ao local, na Avenida Vista Alegre, no Centro, na madrugada desta quarta-feira (10), encontrou os vidros da loja estilhaçados.
Testemunhas disseram que dois suspeitos arremessaram paralelepípedos contra a vidraça da loja. Após quebrarem o vidro, os criminosos furtaram uma motocicleta da marca Honda, modelo Biz 125/2018 de cor vermelha. Em seguida, eles fugiram do local.
Os militares fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.

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