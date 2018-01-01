Concessionária é arrombada e tem moto furtada em Sooretama

Uma concessionária de motos foi arrombada e furtada na madrugada desta segunda-feira (1º), em Sooretama, Norte do Estado. O bandido usou um paralelepípedo para quebrar o vidro da loja e levar uma moto Honda Broz.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao estabelecimento, constatou que o vidro da loja estava estilhaçado. O paralelepípedo estava no chão. Em seguida um funcionário chegou e informou que faltava a moto, ainda sem placa. Os militares fizeram buscas na ocasião, mas nenhum suspeito foi preso.
Pela manhã, o veículo foi localizado em um terreno no bairro Sayonara, próximo à casa do acusado, um adolescente de 17 anos. Ele foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A moto também foi entregue à Polícia Civil.