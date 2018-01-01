Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com paralelepípedo

Concessionária é arrombada e tem moto furtada em Sooretama

O crime ocorreu durante a madrugada. O veículo foi localizado pela manhã e o suspeito, um adolescente de 17 anos, foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 15:07

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 15:07

Bandido arromba concessionária e furta moto em Sooretama Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Uma concessionária de motos foi arrombada e furtada na madrugada desta segunda-feira (1º), em Sooretama, Norte do Estado. O bandido usou um paralelepípedo para quebrar o vidro da loja e levar uma moto Honda Broz.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao estabelecimento, constatou que o vidro da loja estava estilhaçado. O paralelepípedo estava no chão. Em seguida um funcionário chegou e informou que faltava a moto, ainda sem placa. Os militares fizeram buscas na ocasião, mas nenhum suspeito foi preso.
Pela manhã, o veículo foi localizado em um terreno no bairro Sayonara, próximo à casa do acusado, um adolescente de 17 anos. Ele foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A moto também foi entregue à Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados