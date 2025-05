Um preso e um foragido

Como o envio de foto íntima para adolescente acabou em morte em Vila Velha

Caso aconteceu em 2023, quando Jhonatan Carlos dos Santos Silva, de 25 anos, foi espancado e baleado em Ataíde

Publicado em 20 de maio de 2025 às 17:05

A Polícia Civil desvendou a morte de Jhonatan Carlos dos Santos Silva, de 25 anos, espancado e baleado em Ataíde, Vila Velha, em dezembro de 2023: quem cometeu o crime foi o pai de uma adolescente com quem Jhonatan se relacionava, junto com um comparsa, após o jovem enviar uma foto íntima para a garota. Marcel Silva Rodrigues, de 41 anos, foi preso na última sexta-feira (16); já o colega dele, que disparou os tiros, continua foragido. >

O delegado Cleudes Junior, adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, não soube precisar qual era a idade da adolescente na época, mas disse que ela tinha um relacionamento com Jhonatan. No dia 18 de dezembro de 2023, o jovem mandou uma foto íntima para a menina: quando o pai dela, Marcel, viu, ficou irado. >

"Ele ficou muito nervoso e chegou a quebrar o telefone dela. Depois disso, ele foi até Terra Vermelha, onde pegou o comparsa, que aparece com um capuz preto no vídeo (veja acima)", explicou o delegado. De lá, eles foram para a casa de Jhonatan, no bairro Ataíde. >

Jhonatan Carlos dos Santos Silva, de 25 anos, morto em Ataíde, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O crime

Marcel Silva Rodrigues, preso, e comparsa dele, que ainda não foi identificado Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Os dois chegaram ao local no carro de Marcel. Jhonatan morava no segundo andar de uma edificação, e no térreo funcionava uma distribuidora — que estava cheia de clientes. O sogro chamou o jovem pelo nome e, quando o rapaz desceu, foi agredido.>

"Marcel desferiu chutes e socos na vítima, momento em que o outro homem que estava junto com ele efetuou cerca de 20 disparos. Os dois, após o crime, se evadiram", detalhou o delegado. O vídeo no início desta reportagem mostra o momento após o assassinato. >

Fuga para o RJ e prisão

Segundo as investigações, Marcel fugiu para o Rio de Janeiro. "Ele esperou passar um tempo e nós recebemos a informação de que ele tinha voltado e estava na residência da mãe da adolescente, em Divino Espírito Santo. Na última sexta-feira fomos até o local e ele foi preso. Ele tentou fugir, era uma edificação com várias quitinetes que estava tendo uma obra, ele trocou de camisa e sentou no meio dos pedreiros, para tentar fugir, mas foi preso", disse o delegado. >

Ajuda para encontrar comparsa

Durante o depoimento, Marcel escolheu ficar em silêncio. Agora, a Polícia Civil está atrás do homem que aparece com capuz preto no vídeo, que ainda não foi identificado. Ele foi o responsável pelos tiros. Caso você tenha alguma informação sobre ele, pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.>

