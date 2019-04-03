Como estão casos de PMs que se envolveram em confusão no ES

Confusão vira caso de polícia em Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Jardim Camburi, Vitória, foi o quarto caso envolvendo militares noticiados pela reportagem do Gazeta Online. Em um intervalo de nove meses, a prisão do soldado da Policia Militar Lucas de Figueiredo Pereira, de 33 anos, ocorrida após uma briga com o dono de um estabelecimento comercial em, foi o quarto caso envolvendo militares noticiados pela reportagem do

Em depoimento, o dono do bar, de 49 anos, disse que o policial, na hora de pagar a conta, não concordou com o valor. O comerciante chegou a mostrar para ele as garrafas vazias, mas, mesmo assim, ele não aceitou, deu uma coronhada e um soco no nariz do comerciante e atirou para o alto.

1) CONFUSÃO EM BAR DE VILA VELHA

se envolveram em uma confusão em um bar em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. À época, a polícia informou que s soldados da PM foram temporariamente afastados de suas funções. No dia 17 de junho de 2018, os soldados da PM Jociel de Lucena Santana e Jean Bispo de Jesusem um bar em Coqueiral de Itaparica,. À época, a polícia informou que s soldados da PM foram temporariamente afastados de suas funções.

VEJA VÍDEO

Como está o caso: Jociel de Lucena Santana e Jean Bispo de Jesus continuam afastados das atividades. Eles respondem a procedimentos em andamento na Corregedoria da corporação.

2) TIROS NA SAÍDA DE BOATE

atirou contra um segurança de 27 anos e matou a promoter Thalita do Carmo Pereira, 19, na porta porta da boate Avalon, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, no dia 18 de agosto do ano passado.De acordo com a Polícia Civil, o segurança foi atingido com quatro disparos, mas foi socorrido. Um dos tiros atingiu o maxilar de Thalita, que morreu no local. O soldado da PM Patrick Ramos Guariz, 26 anos,, na porta porta da boate Avalon, em Parque Residencial Laranjeiras, na, no dia 18 de agosto do ano passado.De acordo com a Polícia Civil, o segurança foi atingido com quatro disparos, mas foi socorrido. Um dos tiros atingiu o maxilar de Thalita, que morreu no local.

Thalita do Carmo, 19 anos, foi morta por um tiro disparado pelo policial militar Patrick Ramos Guariz, 26 anos Crédito: Montagem | Gazeta Online | Bernardo Coutinho

No dia seguinte ao crime, o militar foi encontrado morto com um tiro no ouvido na zona rural de Amarelos, em Guarapari. A arma do policial, uma calibre .40, estava ao lado dele. À época, a Polícia Civil descartou homicídio e trabalhou com a hipótese de suicídio. O policial atuava como soldado lotado no 6º Batalhão (Serra) da corporação.

3) TENENTE ATIRA DENTRO DE HOSPITAL

PM atira dentro de hospital em Vila Velha. Crédito: TV Gazeta

causou pânico ao disparar tiros dentro do Hospital Santa Mônica, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, enquanto era atendido na enfermaria da unidade. Segundo funcionários do local, o militar efetuou seis disparos. No último dia 2 de janeiro, o tenente Marcelo Pain Maciel Filho, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, enquanto era atendido na enfermaria da unidade. Segundo funcionários do local, o militar efetuou seis disparos.

Segundo os trabalhadores do hospital, o tenente chegou no local por volta das 4h30. Ele identificou-se como policial e pediu para ser atendido por um psiquiatra. Como não havia nenhum especialista na área de plantão, uma clínica geral fez o atendimento. Após receber a medicação, ele começou a atirar.