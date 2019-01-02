Como escapar de roubadas no verão

Praia do Morro, em Guarapari, a cidade mais movimentada no verão: banhistas devem ter atenção para não virarem alvos de bandidos Crédito: Vitor Jubini

O verão chegou e, como de costume, os balneários já estão lotados. Mas a estação do ano preferida para quem gosta de praia também é a mais visada pelos bandidos, que aproveitam o litoral movimentado para praticar assaltos, furtos e arrombamentos. Por isso, é importante ficar atento às dicas de segurança de policiais e especialistas em segurança.

De acordo com o delegado Henrique Vidigal, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial, os crimes mais comuns neste período do ano são os arrombamentos e furtos a residências, em especial as utilizadas como casa de praia.

“Isso acontece porque as residências ficam sem segurança. Muitos deixam a casa sozinha, com os acessos abertos, normalmente todos saem da casa ao mesmo tempo. Isso tudo facilita a ação dos criminosos. Por isso, é importante tomar alguns cuidados, como sempre deixar um vizinho avisado que está deixando a residência vazia, fechar todas as entradas e janelas ao sair e evitar que todos saiam ao mesmo tempo. Os bandidos são oportunistas e vão procurar sempre o mais fácil”, explica.

As dicas valem, principalmente, para quem mora em casas. Os apartamentos oferecem mais segurança, porque contam, na maioria das vezes, com sistemas de alarme, videomonitoramento e porteiro. Mesmo assim, verifique se os equipamentos estão em perfeito funcionamento antes de sair.

VEÍCULOS

Ainda segundo Vidigal, outro crime comum nos balneários é o roubo de veículos. Já o horário mais crítico no litoral é o do fim da tarde, quando a maioria dos banhistas está indo para casa.

“Os criminosos aproveitam que as pessoas estão saindo da praia distraídas, em um momento de lazer, para agir. Os roubos a carros normalmente acontecem quando as vítimas estão nos preparativos para entrar no veículo, limpando os pés ou colocando objetos no porta-malas. A dica que damos é evitar ficar exposto próximo ao veículo, já ir com a chave na mão e entrar logo no carro, evitando ficar parado, conversando ou mexendo no celular”, explicou.

HORÁRIOS

O delegado completou ainda que, no fim da tarde, há maior movimentação de pessoas. Isso ajuda para que eles consigam mais vítimas e também para que tenham maior facilidade na hora de escapar da ação policial.

PERIGO

Mas não é só no entorno das praias que os crimes acontecem. Muitos bandidos também agem no calçadão e até mesmo na areia.

“Há banhistas que deixam objetos de valor para entrar na água, quando retornam, já não encontram mais. Nossa orientação é evitar expor os bens materiais e levar o mínimo necessário para a praia. Sempre tem alguém olhando. Às vezes o criminoso vai apenas para curtir, mas ao ver a oportunidade de furto, não deixa escapar”, conta Vidigal.

GOLPE

Além dos assaltos, arrombamentos e furtos, a Polícia Militar alerta sobre um novo tipo de golpe aplicado principalmente nos balneários: o golpe da falsa batida no carro.

O crime acontece após o bandido observar quem chegou à praia de carro. Após alguns minutos, ele vai até a vítima com os dados do veículo, perguntando quem é o dono e diz que bateram na lataria do veículo.

“O motorista sai da praia desesperado, com as chaves do veículo. Mas, ao chegar, não há qualquer acidente e ele acaba sendo rendido pelo criminoso. Por isso, orientamos que, nesses casos, a polícia seja acionada e o motorista só vá verificar a situação do carro se estiver acompanhado”, orienta o capitão Almeida, chefe da seção de planejamento operacional do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM).

FIQUE EM ALERTA

Crédito: Arabson





Arrombamentos

Objetos de valor

Evitar que objetos de valor fiquem expostos dentro do carro para desestimular possíveis arrombamentos.

Estacionamento

Pouca iluminação

Não estacionar os veículos em locais com pouca iluminação e sem movimento.

Rapidez

Ao retornar para o carro, já tenha as chaves em mãos para evitar ficar exposto por muito tempo.

Distração

Não ficar dentro do carro, mexendo no celular, ouvindo música ou conversando enquanto o veículo estiver parado.

Golpe

Nunca sozinho

Se um desconhecido informar que bateram em seu carro, pode ser um golpe para atrair você até o veículo para ser assaltado. Nesses casos, sempre acione a Polícia Militar. Vá até o carro somente acompanhado.

Trânsito

Trave tudo

- Evite andar com as janelas do carro abertas, trave as portas e, se possível, não ande com o veículo nas pistas laterais para evitar a abordagem de assaltantes que agem em motos.

- Não ficar distraído, com som muito alto ao dirigir.

- Evitar ostentar dinheiro e joias em locais públicos.

Dicas

- Ao hospedar-se em algum local, evitar a entrada de estranhos no quarto.

- Evite deixar janelas e portões abertos.

- Ter sempre em mãos os números de emergência. Evite caminhar em locais que desconhece nos horários críticos: muito cedo ou muito tarde.

- Andar apenas com o dinheiro necessário e evitar sair com muitos cartões e cheque.

- Ter a preocupação de deixar as janelas e portas das dependências da residência trancadas.

- Se possível, instalar um sistema de segurança na casa e no veículo.

-Ficar sempre atento ao seu redor e, ao entrar na água, não deixar os objetos sozinhos.

Casas de verão

Vizinhos

Conheça os vizinhos para um melhor controle e auxílio mútuo. Peça para que algum vizinho ou parente visite a residência quando não houver ninguém para demonstrar a presença de pessoas.

Luzes

Evitar lâmpadas acesas pelo dia e apagadas pela noite. Isso pode ser um sinal para os criminosos de que a casa está vazia.

Jornais

Pelo mesmo motivo, evitar acúmulo de jornais e correspondências. Se não estiver em casa, peça para alguém recolher os materiais.

Malas

- Fazer o carregamento de bagagens em horários mais movimentados.