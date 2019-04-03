Fuzis e munições apreendidos em Tabuazeiro
Fuzis e munições apreendidos em Tabuazeiro. Crédito: Vitor Jubini | GZ | Arquivo

Como armas de guerra chegam às mãos de criminosos capixabas?

Para especialistas, esse armamento pode chegar pelas fronteiras terrestres e até pelo porto da Capital

Tempo de leitura: 12min
Vitória
Publicado em 03/04/2019 às 01h16
Atualizado em 06/10/2019 às 19h24


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.