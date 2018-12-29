POLÍCIA

Comerciante tem veículo roubado na Rodovia Leste-Oeste

Além do carro, ele teve a carteira e o celular levado pelos criminosos

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 17:49
29/12/2018 - Comerciante, de 44 anos, tem veículo roubado na Rodovia Leste-Oeste
Um comerciante, de 44 anos, que não quis se identificar, foi assaltado, na tarde deste sábado, na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. Ele teve o carro roubado após sair de um supermercado e seguir para o trabalho. Segundo a vítima, no caminho, na altura do bairro Rosa da Penha, ele foi rendido por dois assaltantes, um deles armado. 
O comerciante saiu do carro e o entregou aos bandidos, que fugiram em direção ao bairro Santa Fé, no mesmo município. Além do veículo, ele teve a carteira e o celular levado pelos criminosos. 
Segundo o homem, o carro já estava quitado e possui seguro. Ele compareceu à delegacia regional de Cariacica para registrar um boletim de ocorrência.

