Comerciante tem veículo roubado na Rodovia Leste-Oeste

Um comerciante, de 44 anos, que não quis se identificar, foi assaltado, na tarde deste sábado, na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. Ele teve o carro roubado após sair de um supermercado e seguir para o trabalho. Segundo a vítima, no caminho, na altura do bairro Rosa da Penha, ele foi rendido por dois assaltantes, um deles armado.
O comerciante saiu do carro e o entregou aos bandidos, que fugiram em direção ao bairro Santa Fé, no mesmo município. Além do veículo, ele teve a carteira e o celular levado pelos criminosos.
Segundo o homem, o carro já estava quitado e possui seguro. Ele compareceu à delegacia regional de Cariacica para registrar um boletim de ocorrência.