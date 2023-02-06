Comerciante tem loja invadida pela 2ª vez em menos de um ano na Serra

Edilson de Souza teve a loja invadida na Serra Crédito: Rodrigo Gomes

"Às vezes dá vontade de desistir." Este é o sentimento do comerciante Edilson de Souza, que teve a loja no bairro Eurico Salles, na Este é o sentimento do comerciante Edilson de Souza, que teve a loja no bairro Eurico Salles, na Serra , invadida durante a madrugada de domingo (5), e ficou com um prejuízo de quase R$ 20 mil. Ele foi avisado por um morador sobre o crime. Chegando ao local, percebeu que cerca de 80 celulares e tablets foram levados – sendo 15 de clientes que haviam deixado os equipamentos para conserto.

Em entrevista ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, o comerciante contou o que encontrou ao chegar ao estabelecimento e relatou a tristeza de passar pelo segundo furto em apenas um ano. "Abri a loja, vi meus computadores no chão e vi que a caixa de celulares não estava mais lá", afirmou.

Edilson tem um filho com autismo e disse que o menino é o motivo de ele continuar trabalhando e ainda não ter desistido de manter a loja.

Procurada, a Polícia Militar informou que foi acionada na manhã de domingo (5) para verificar a informação de que indivíduos estariam cometendo furto em um estabelecimento comercial no bairro Eurico Salles. Uma equipe prosseguiu até o local, mas os suspeitos já tinham fugido.

Porém, ainda durante a averiguação, os militares se depararam com pessoas segurando uma mulher, que era suspeita de ter envolvimento no crime. Com ela foram recuperados: cinco tablets, uma panela de arroz, um modem de internet, um estabilizador, uma caixa de som e dois fones de ouvido.

Mulher foi detida após invasão de loja na Serra Crédito: Leitor A Gazeta