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Sentimento de impotência

Comerciante tem loja invadida pela 2ª vez em menos de um ano na Serra

Edilson de Souza soube do crime por um morador e perdeu cerca de 80 celulares nesse domingo (5); prejuízo é avaliado em quase R$ 20 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2023 às 13:11

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 13:11

Edilson teve a loja invadida na Serra
Edilson de Souza teve a loja invadida na Serra Crédito: Rodrigo Gomes
"Às vezes dá vontade de desistir." Este é o sentimento do comerciante Edilson de Souza, que teve a loja no bairro Eurico Salles, na Serra, invadida durante a madrugada de domingo (5), e ficou com um prejuízo de quase R$ 20 mil. Ele foi avisado por um morador sobre o crime. Chegando ao local, percebeu que cerca de 80 celulares e tablets foram levados – sendo 15 de clientes que haviam deixado os equipamentos para conserto.
Em entrevista ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, o comerciante contou o que encontrou ao chegar ao estabelecimento e relatou a tristeza de passar pelo segundo furto em apenas um ano. "Abri a loja, vi meus computadores no chão e vi que a caixa de celulares não estava mais lá", afirmou.
Edilson tem um filho com autismo e disse que o menino é o motivo de ele continuar trabalhando e ainda não ter desistido de manter a loja.
Procurada, a Polícia Militar informou que foi acionada na manhã de domingo (5) para verificar a informação de que indivíduos estariam cometendo furto em um estabelecimento comercial no bairro Eurico Salles. Uma equipe prosseguiu até o local, mas os suspeitos já tinham fugido.
Porém, ainda durante a averiguação, os militares se depararam com pessoas segurando uma mulher, que era suspeita de ter envolvimento no crime. Com ela foram recuperados: cinco tablets, uma panela de arroz, um modem de internet, um estabilizador, uma caixa de som e dois fones de ouvido.
Mulher foi detida após invasão de loja na Serra
Mulher foi detida após invasão de loja na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
A suspeita, de 20 anos, foi detida e encaminhada à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuada em flagrante por furto qualificado. A Polícia Civil informou que, após a autuação, ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Outras informações não foram passadas.

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