Homem é assassinado e criança leva tiro de raspão em Vitória

Conforme informações da assessoria, por volta das 15 horas, a PM foi acionada para verificar a informação de que um homem havia sido baleado em Nova Palestina e, em seguida, socorrido para o Pronto Atendimento (PA) de São Pedro. No local, os militares foram informados sobre a morte e que uma criança também havia dado entrada no local, ferida com um disparo.