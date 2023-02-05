Homem é assassinado e criança leva tiro de raspão em Vitória

Um homem foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (5) em Nova Palestina, Vitória. Pelo menos um dos disparos também atingiu uma criança de raspão. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.
Conforme informações da assessoria, por volta das 15 horas, a PM foi acionada para verificar a informação de que um homem havia sido baleado em Nova Palestina e, em seguida, socorrido para o Pronto Atendimento (PA) de São Pedro. No local, os militares foram informados sobre a morte e que uma criança também havia dado entrada no local, ferida com um disparo.
Não foram dadas mais informações sobre as circunstâncias que levaram ao assassinato. A Polícia Civil também foi procurada para dar mais detalhes sobre o caso, mas disse que a ocorrência ainda estava em andamento até a publicação deste texto.