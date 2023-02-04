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Assalto

Entregador é ferido em tentativa de assalto em frente à Ufes, em Vitória

Dois indivíduos tentaram roubar a bicicleta do entregador, que reagiu e acabou sendo ferido no antebraço com uma faca. Motociclistas que passavam pelo local presenciaram a situação e começaram a agredir os bandidos; um deles fugiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2023 às 16:58

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 16:58

Trânsito complicado para quem trafega no sentido Norte (Serra) da Avenida Fernando Ferrari, próximo à Ponte da Passagem
Avenida Fernando Ferrari, nas proximidades da Ponte da Passagem Crédito: Leitor de A Gazeta
Um entregador de lanches foi ferido durante uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (4), enquanto passava em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória.
Dois indivíduos tentaram roubar a bicicleta do entregador, que reagiu ao crime e acabou sendo ferido no antebraço com uma faca. Segundo o agente Rocha, da Guarda Municipal de Vitória, motociclistas que passavam pelo local presenciaram a situação e começaram a agredir os bandidos.
“Um deles foi ao chão, ele está inclusive recebendo atendimento médico, e o outro fugiu. A vítima foi pra delegacia, foi ferimento leve, então não precisou de atendimento. A ocorrência ainda está em andamento.”
A Ufes informou, por meio de sua assessoria, que a ocorrência aconteceu do lado de fora, em frente ao semáforo, e próximo ao ponto de ônibus.
“Eram dois. Um deles foi dominado por populares que estavam no local (fora da Ufes). O outro, fugiu para dentro do campus. Os policiais que atuam na Ufes viram um suspeito por meio do sistema de vídeo monitoramento, mas não conseguiram alcançá-lo a tempo”, disse a assessoria.
Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento não há registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Vitória.

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