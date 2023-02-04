Entregador é ferido em tentativa de assalto em frente à Ufes, em Vitória

Avenida Fernando Ferrari, nas proximidades da Ponte da Passagem Crédito: Leitor de A Gazeta

Um entregador de lanches foi ferido durante uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (4), enquanto passava em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória.

Dois indivíduos tentaram roubar a bicicleta do entregador, que reagiu ao crime e acabou sendo ferido no antebraço com uma faca. Segundo o agente Rocha, da Guarda Municipal de Vitória, motociclistas que passavam pelo local presenciaram a situação e começaram a agredir os bandidos.

“Um deles foi ao chão, ele está inclusive recebendo atendimento médico, e o outro fugiu. A vítima foi pra delegacia, foi ferimento leve, então não precisou de atendimento. A ocorrência ainda está em andamento.”

A Ufes informou, por meio de sua assessoria, que a ocorrência aconteceu do lado de fora, em frente ao semáforo, e próximo ao ponto de ônibus.

“Eram dois. Um deles foi dominado por populares que estavam no local (fora da Ufes). O outro, fugiu para dentro do campus. Os policiais que atuam na Ufes viram um suspeito por meio do sistema de vídeo monitoramento, mas não conseguiram alcançá-lo a tempo”, disse a assessoria.