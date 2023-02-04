Adolescente que matou jovem no Sambão é levado para unidade socioeducativa

Pedro Henrique, de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto Crédito: Arquivo pessoal

Além de responder pelos crimes ocorridos na quarta-feira (1º), o adolescente também responderá por dupla tentativa de homicídio. O jovem já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão expedido anteriormente relativo a esse ato infracional.

Após ser apreendido, o adolescente teve o pedido de internação provisória oferecido pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) . Em nota, o órgão informou que está adotando todas as providências legais em relação ao caso.

A reportagem de A Gazeta procurou o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em busca de informações sobre o tamanho da pena a ser cumprida pelo adolescente e se, de fato, ele foi internado.

O órgão se manifestou por nota, informando que não pode divulgar informações sobre adolescentes que ingressam, cumprem e/ou cumpriram medida socioeducativa de internação nas unidades do instituto, tendo em vista que essa publicidade viola o princípio da proteção integral, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também foi procurado para informar se a Justiça acompanhou ou não o pedido do MPES. Até o fechamento do texto, não houve retorno.

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

Assim como o caso do também adolescente responsável por tirar a vida de várias pessoas nos atentados a escolas em Aracruz, no Norte do Estado, em novembro de 2022, o rapaz apreendido pelo crime do Sambão do Povo pode pegar, no máximo, uma pena de três anos em uma unidade socioeducativa.

Na ocasião de Aracruz, a advogada criminalista Ana Maria Bernardes explicou que três anos é o tempo máximo previsto na legislação para atos infracionais praticados por menores de idade. O primeiro ponto para o qual ela chama a atenção é que menores não cometem crimes, mas sim atos infracionais.

"Desse modo, quando um menor comete algum ato compatível com os crimes descritos na legislação penal, ele não será submetido ao processo penal nas mesmas circunstâncias daqueles (adultos) que praticam crimes, mas sim, por meio de procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) e asseguradas todas as suas garantias constitucionais", explica.

Adolescente apreendido

Segundo o delegado Tarcisio Otoni, titular do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), o casal foi localizado pelo serviço de inteligência da Polícia Civil. "Identificamos e passamos a monitorar as informações. Uma dessas dizia que ele iria para um motel em Cariacica para pernoitar e ficar em constante mudança", explicou.

Morte no Sambão

O jovem Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (1) , durante os ensaios técnicos das escolas de samba, no Sambão do Povo, em Vitória. O rapaz era filho da vereadora Patricia Crizanto (PSB), da Câmara de Vila Velha.