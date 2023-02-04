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Cariacica Sede

Mulher é atingida por bala perdida enquanto arrumava casa em Cariacica

Dona de casa foi socorrida por policiais neste sábado (4); testemunhas relataram que o tiro teria partido de um confronto entre traficantes
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 fev 2023 às 15:39

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 15:39

Caso aconteceu em Cariacica Sede
Dona de casa chegou quase desmaiada à unidade de saúde de Alto Lage Crédito: Caíque Verli
Uma mulher de 51 anos foi atingida por uma bala perdida na barriga enquanto estava dentro da própria casa, no bairro Cariacica Sede, em Cariacica, por volta das 13h deste sábado (4).
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a dona de casa estava arrumando a cozinha com o filho quando foi atingida.
Ela chegou quase desmaiada ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, levada por policiais militares.
Segundo a corporação, testemunhas disseram que o tiro teria partido de um possível confronto entre traficantes rivais. Até a tarde deste sábado, ninguém tinha sido preso.

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