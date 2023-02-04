Mulher é atingida por bala perdida enquanto arrumava casa em Cariacica

Uma mulher de 51 anos foi atingida por uma bala perdida na barriga enquanto estava dentro da própria casa, no bairro Cariacica Sede, em Cariacica, por volta das 13h deste sábado (4).
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a dona de casa estava arrumando a cozinha com o filho quando foi atingida.
Ela chegou quase desmaiada ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, levada por policiais militares.
Segundo a corporação, testemunhas disseram que o tiro teria partido de um possível confronto entre traficantes rivais. Até a tarde deste sábado, ninguém tinha sido preso.