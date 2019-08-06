Home
Comerciante reage a assalto, fere bandido e acaba baleado em Vila Velha

O bandido levou um tiro na mão e o comerciante levou dois tiros, também na mão e no peito, e foi levado para um hospital em Vila Velha

Com informações da TV Gazeta

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 10:48

 - Atualizado há 6 anos

Assaltante foi preso e encaminhado para o DHPP Crédito: Fernando Madeira

Um comerciante foi baleado na noite desta segunda-feira (5), no bairro Novo México, em Vila Velha, por volta das 22h. Segundo a Polícia Civil, um homem chegou armado numa casa de açaí anunciando o assalto, porém o dono do estabelecimento também estava armado e acabou reagindo contra a tentativa de assalto e atirou contra o criminoso.

O bandido levou um tiro na mão e o comerciante levou dois tiros, também na mão e no peito, e foi levado para um hospital em Vila Velha. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima

Segundo a Polícia, no momento do crime havia outras pessoas no estabelecimento, mas ninguém foi atingido. O assaltante, identificado como Igor Gonçalves Ferreira, 21 anos, que estava acompanhado de outros comparsas, foi preso e encaminhado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações de Fabíola de Paula, da TV Gazeta

