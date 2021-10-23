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Em Linhares

Comerciante reage a assalto e atira em ladrão no Norte do ES

Contra o homem baleado, segundo a Polícia Militar, havia um mandado de prisão em aberto por roubo e o registro de fuga do sistema prisional

Publicado em 

23 out 2021 às 16:52

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 16:52

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar: equipe foi acionada para atender ocorrência em posto de combustíveis Crédito: Fernando Madeira
Um comerciante reagiu a um assalto e atirou contra um ladrão que tentou roubar seu estabelecimento no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada na manhã deste sábado (23) para atender a ocorrência em um posto de combustíveis. Ao chegar ao local, encontraram o acusado caído no estacionamento.
Contra o homem baleado, cujo nome não foi informado pela polícia, a PM encontrou um mandado de prisão em aberto por roubo e um registro de fuga do sistema prisional.
Ele foi socorrido pelo Samu para o Hospital Geral de Linhares e seu quadro é considerado estável. A Polícia Civil foi acionada para falar sobre o caso e informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares. Após receber alta médica, o foragido vai ser conduzido à delegacia para autuação e, depois, vai ser encaminhado ao presídio. A reportagem ainda procurou pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pelo sistema prisional, e também aguarda retorno.
Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta, em Linhares

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