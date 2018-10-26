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Cariacica

Comerciante que teve restaurante invadido oferece comida para ladrões

'Zezinho do Restaurante' teve estabelecimento invadido por dois homens durante a madrugada de quinta-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 16:54

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 16:54

Eu oro por eles e se vierem aqui agora ainda dou um prato de comida. A afirmação é do dono de um restaurante que foi invadido por dois homens, na madrugada desta sexta-feira (26) por volta de 1h40, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica.
José do Carmo Cavalini, de 63 anos, conhecido por todos no bairro como Zezinho do Restaurante, contou que se assustou ao acordar, de madrugada, com o telefone tocando.
José do Carmo Cavalini, 63 anos, dono de restaurante arrombado em Cariacica Crédito: Victor Muniz
Eu achei até que a minha mãe, que está acamada, tivesse partido. Quando atendi eram os policiais, dizendo que estavam na porta do meu restaurante e pedindo que eu abrisse, pois havia gente lá dentro. Meu vizinho quem chamou a polícia, afirmou.
O comerciante saiu de casa, acompanhado do enteado, que é dono da lanchonete vizinha ao restaurante, que também teria sido invadida, em direção ao local.
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Ao chegarem, eles deram acesso aos estabelecimentos para os policiais que encontraram dois ladrões, sendo um escondido embaixo do forro do teto e o outro dentro de um armário.
Maxsuel Pereira Santos, de 26 anos, e Ramon Vicente Venâncio, 23, acabaram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica, após o flagrante.
Eles haviam tentado furtar um conversor de televisão, uma antena, facas da cozinha e R$ 36,00 que estavam no caixa da lanchonete. Esse já foi a terceira invasão no local este ano.
E mesmo assim, Zezinho diz que não se sente com raiva dos criminosos. Ele disse se apoiar na palavra de Deus para pregar a paz e o perdão.
Eu não tenho raiva deles. Muito pelo contrário, oro por eles. Se viessem aqui agora eu daria um prato de comida. Eu acredito que hoje meu dia vai ser melhor. Tenho um Deus maior
Zezinho ainda afirmou que, para ele, o problema todo está ligado às drogas e ressalta que a vida é o mais importante. A gente trabalha com alegria todos os dias e o importante é estar vivo. É a coisa mais importante que Deus nos deu. Por mim eles estão perdoados. Infelizmente o mundo das drogas está nos levando somente a perder. Uma mãe um pai não merecem ver o filho no crime, concluiu Zezinho.

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