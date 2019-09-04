Voltava de excursão

Comerciante perde R$ 6 mil em roupas durante assalto em Vila Velha

A vítima, de 57 anos, voltava de uma excursão em São Paulo e se preparava para pegar um táxi quando foi abordada por uma dupla. Taxista teve o carro roubado com a mercadoria

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 11:14 - Atualizado há 6 anos

Comerciante e taxista foram assaltados na Praça Duque de Caxias Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

Uma comerciante de 57 anos e um taxista foram assaltados por dois bandidos armados às 5h15 desta quarta-feira (04) na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha. Os ladrões roubaram R$ 6 mil em mercadorias e o táxi.

De acordo com a TV Gazeta, a mulher foi rendida após voltar de uma excursão em São Paulo na madrugada desta quarta-feira. A comerciante comprou R$ 6 mil em roupas que seriam revendidas na Grande Vitória.

Ao descer do ônibus de viagem, ela foi abordada por um taxista, que ofereceu uma viagem. A mulher aceitou e pediu para ser levada até em casa, no bairro Santa Mônica. Quando o motorista colocava a segunda sacola no porta-malas, os ladrões chegaram.

Os dois criminosos estavam armados. Após anunciarem o assalto, um dos bandidos pegou a terceira e última sacola de roupas, guardou no veículo e fugiu no táxi com o comparsa. As vítimas pediram ajuda em um posto da Guarda Municipal instalado na praça.

Pela manhã, o taxista chegou a informar à reportagem da Gazeta que o carro havia sido recuperado na região da Grande Terra Vermelha. No entanto, o encontro do veículo não foi confirmado pela polícia. Ainda não há informações sobre as mercadorias da comerciante. O caso segue investigado pela Polícia Civil.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta





