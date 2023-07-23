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Voltava para casa

Comerciante morre atropelado por carro em avenida de Vila Velha

Sergio Luiz de Oliveira, de 58 anos, estava de bicicleta quando foi atingido em Coqueiral de Itaparica; segundo a família, a vítima tinha bebido e motorista não teve culpa pelo atropelamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2023 às 18:42

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 18:42

Sergio Luiz de Oliveira, de 58 anos, morreu na noite desse sábado (22)
Sergio Luiz de Oliveira, de 58 anos, morreu na noite desse sábado (22) Crédito: Acervo Pessoal
Um comerciante de 58 anos, que estava de bicicleta, morreu na noite de sábado (22) ao ser atropelado por um carro em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.
Sérgio Luiz de Oliveira, conhecido como Serginho Pixote, foi dono de um quiosque e depois de um bar na região de Coqueiral de Itaparica por cerca de 30 anos.
O acidente aconteceu na avenida Délio Silva Britto, por volta de 21h30. Segundo familiares, a vítima tinha acabado de fechar o bar e estava voltando para casa, no mesmo bairro, de bicicleta, quando atravessou a avenida na frente do veículo e foi atropelada porque o motorista não teve como parar.
O condutor ficou no local do acidente e prestou socorro ao comerciante. Parentes de Sérgio disseram que o motorista do carro não teve culpa pelo atropelamento.
Vítima estava de bicicleta quando foi atingido por um carro na avenida Délio Silva Britto
Sergio Luiz de Oliveira, de 58 anos, estava de bicicleta quando foi atingido por um carro na avenida Délio Silva Britto Crédito: Acervo Pessoal
A aposentada Eliana França, esposa da vítima, disse em entrevista à TV Gazeta que o comerciante tinha passado horas bebendo antes do acidente. Emocionada, ela fez um alerta e disse que bebida e trânsito não combinam e que já tinha falado com o marido para parar de beber.
"Maravilhoso, como marido, como pai, calmo, tranquilo. Falava muito com ele pra ele ter muito cuidado. Conversei com ele às 14h, pedi a ele pra não beber. Bebida e bicicleta e trânsito não combinam. Cansava de falar com meu marido: 'Para de beber. Você vem bêbado de lá, é um perigo'. É muito perto de casa, mas é perigoso, escuro, à noite, chovendo, ele de sandália", disse Eliana.
A mulher de Sérgio também deixou um recado para o motorista que atropelou o seu marido. "Quero conhecer esse motorista. Queria falar pra ele não ter culpa, que eu sei que ele não teve culpa. Sei que é muito difícil pra mim que ficou viúva, pra ela [filha do casal] que ficou sem pai, mas ele também deve estar sofrendo muito. Se ele [o marido] estivesse certo eu ia ser a favor dele, mas eu sei que o motorista não está errado".
O corpo do comerciante foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde foi liberado por familiares.
"Saber que hoje era um domingo, que a gente ia estar junto. Muito triste escolher a roupa dele e ter que entrar lá dentro"
Romena Nascimento - Filha da vítima
Questionada, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência. No local, o condutor do veículo disse que trafegava sentido Santa Mônica x Coqueiral de Itaparica, sob forte chuva, quando de repente um homem, que andava cambaleando na calçada, veio a cair em frente ao carro dele.
"Mesmo acionando os freios, ele não consegui evitar o acidente. O carro foi guinchado, pois estava com o licenciamento atrasado. O condutor fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional do município", destacou a corporação, em nota.
Polícia Civil explicou que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido e liberado "conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do atropelamento e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante". O caso segue sob investigação.
Com informações do g1 ES

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