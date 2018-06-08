Comerciante é preso por aplicar golpe com carros de luxo no ES

Carlos Eduardo Alves dos Santos, o Dudu Boca, é acusado de integrar quadrilha que vendia carros adulterados. Na internet, comerciante ostentava Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um comerciante foi preso acusado de participar de um esquema de compra e venda de carros de luxo na Grande Vitória. Os veículos eram adulterados, clonados ou com irregularidades de pagamento.

Carlos Eduardo Alves dos Santos, o Dudu Boca, 42 anos, foi preso na loja de peças de carro dele, na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, em Vitória, na tarde de segunda-feira (4), pela equipe da Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa).

Carlos Eduardo Alves dos Santos, o Dudu Boca, é acusado de integrar quadrilha que vendia carros adulterados. Na internet, comerciante ostentava Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Ele está ligado à quadrilha já detida pela mesma delegacia, em 18 de maio, na operação Traditore. Na época, foram detidos os empresários Fábio Ferreira, de 46 anos, e Paulo Henrique de Alvarenga Rodrigues, 35, em Vila Velha.

detida a professora Aline de Paula Nunes, na época com dois desses veículos, que atualmente responde ao processo em liberdade. O marido dela, o policial militar Marcos dos Santos, 42, também foi preso. Também foi, na época com dois desses veículos, que atualmente responde ao processo em liberdade. O marido dela, o policial militar Marcos dos Santos, 42, também foi preso.

LUCRO ALTO

Sobre a participação de Carlos Eduardo no esquema, a delegada da Defa, Rhaina Bremenkamp, disse que ele está diretamente envolvidos com outros criminosos que compravam os carros com restrições.

Nós descobrimos que ele e o Paulo Henrique possuem um relacionamento bem próximo, e que fazem compra e venda de carros irregulares entre eles, inclusive a preços bem menores que de valor de mercado, inclusive comprovado em conversas de Whatsapp. Depois, os veículos eram revendidos a valores normais, portanto, o esquema possui alta lucratividade, disse.

O esquema rendia um lucro que era, no mínimo, duas vezes maior do que o valor gasto na compra do carro. Na rede social, Carlos Eduardo exibia passeios de barco e de helicóptero.

O esquema de golpes funciona há mais de um ano, gerando um lucro que ainda não temos como sequer calcular, pontuou a delegada.

Carlos Eduardo Alves dos Santos, o Dudu Boca, é acusado de integrar quadrilha que vendia carros adulterados. Na internet, comerciante ostentava Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Bremenkamp afirmou que, agora, a operação Traditore vai apurar se há participação de funcionários do Detran nessas negociações.

Vemos documentos que são apagados e remarcados e também com dados falsos mas com cópias do papel original. Vamos apurar tudo, mas ainda aguardamos a perícia dos documentos que coletamos durante o cumprimento dos mandados de prisão, informou a delegada.

MANDADO

Contra o comerciante Carlos Eduardo havia um mandado de prisão preventiva aberto pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa.

Rhaiana disse ainda que quem perceber que foi vítima dessa quadrilha, deve procurar a Polícia Civil e denunciar.

São carros que possuem restrição, adulteração ou que não estão quitados e foram repassados, os pokemóns. As pessoas pagaram por um carro irregular e que eles não possuem documentos reais, observou a delegada titular da Defa.

COMPRA SEGURA

- Compre e venda veículos em lojas físicas;

- Verifique se o carro que deseja comprar possui restrições judiciais junto ao Detran;

- O cidadão também deve ficar de olho se o chassi confere com a placa ou com o documento do veículo;

- Nunca aceite receber o carro comprado sem documento do mesmo;