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Retiro Saudoso

Comerciante é morto a tiros em Cariacica

Para a família, a motivação para a morte de Marcone Cruz da Silva, de 35 anos, ainda é desconhecida

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 23:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2018 às 23:10
Marcone Cruz da Silva foi morto em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
O comerciante Marcone Cruz da Silva, de 34 anos, foi morto a tiros na manhã deste domingo (9), no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica. Para a família, a motivação do crime ainda é desconhecida.
Ao Gazeta Online, uma familiar, que prefere não ser identificada, contou que estava em casa quando escutou cinco disparos de arma de fogo. Ao sair para ver o que tinha acontecido, a mulher percebeu que era o comerciante. 
Ela afirma que Marcone estava em frente à garagem do bar no qual é dono, consertando uma moto, quando foi surpreendido por dois criminosos, que estavam encapuzados e em uma moto. "Foi desesperador vê-lo daquele jeito, todo ensaguentado", disse a mulher. Testemunhas afirmam que a motocicleta já estava rodeando o bairro pela manhã.
O comerciante foi socorrido por populares e encaminhado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, também no município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele, que veio da Bahia, tinha passagens por estelionato. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
De acordo com a familiar, Marcone não tinha problemas com ninguém. "Ele era uma pessoa boa. Realmente não sei o que aconteceu. Ele só ficava bravo quando alguém pisava no pé dele, mas não era de arrumar confusão", disse.
O velório deve acontecer em uma igreja localizada em Santa Rosa, Cariacica. A família ainda não sabe onde será o sepultamento. Marcone deixa uma filha de 14 anos e uma enteada, de 18 anos. 
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da DHPP de Cariacica. "Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou.
 

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