Comerciante é morto a tiros dentro de trailer em Vila Velha

Trailer onde comerciante foi morto, em Vila Velha Crédito: André Falcão/ TV Gazeta

O comerciante Clebson Silva dos Santos, 34 anos, foi morto a tiros dentro do trailer onde trabalhava, no bairro Santa Rita, em Vila Velha , na noite deste domingo (23). A filha dele, uma bebê de nove meses, e a sogra, estavam com a vítima no momento do crime.

A polícia ainda investiga a motivação do assassinato de Clebson. Nenhum suspeito de cometer o crime foi preso até o momento. O comerciante foi morto por volta das 20h30, na Rua Silvia Avidos. De acordo com testemunhas, pelo menos 10 clientes estavam no local no momento do crime.

De acordo com a polícia, dois homens chegaram ao trailer de Clebson e pedindo para comprar cigarros. A vítima estava sentada em uma cadeira, com a filha no colo, e ao lado dele estava a sogra. O comerciante entregou a criança para a sogra, levantou-se e quando aproximava-se da porta do bar, foi baleado por um dos suspeitos.

Houve pânico entre os clientes, que correram tentando esconder-se dos tiros. A Pericia Criminal encontrou sete perfurações em diversas partes do corpo da vítima.

Após o crime, os criminosos fugiram andando. Ainda segundo a Polícia Civil, Clebson não tinha passagem pela polícia. A cunhada de Clebson, uma dona de casa, 18 anos, contou que a vítima morava em uma casa ao lado do trailer, era casado há seis anos e tinha quatro filhas, de nove, seis e dois anos, e uma bebê de nove meses pai de quatro filhos.

Eu estava em casa na hora e escutei os tiros. Esperei um pouco e quando saí, vi o que tinha acontecido. Foi horrível. Minha mãe e minha sobrinha estavam com ele na hora. Era um homem muito bom. Trabalhava para sustentar as filhas. Isso tudo é muito triste, lamentou a dona de casa, que preferiu não se identificar.