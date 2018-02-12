Comerciante é assassinado pelo sobrinho na zona rural de Linhares

A vítima foi socorrida para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Amabily Caliman

Um dono de bar foi morto a facadas no próprio estabelecimento, na localidade de Chapadão do 15, zona rural de Linhares, Norte do Estado. O crime aconteceu na noite deste domingo (11), por volta de 21h30. Segundo a Polícia Militar, o acusado é um sobrinho da vítima.

Uma testemunha contou aos policiais que Adailson Demetrio de Jesus, 39 anos, se desentendeu com o sobrinho por causa de dinheiro. Durante a discussão, o sobrinho desferiu vários golpes de faca no tio. A vítima foi atingida no rosto, tórax, abdômen e nos braços.

O comerciante foi socorrido por familiares para o Hospital Rio Doce. De acordo com o boletim policial, ele foi encaminhado para o centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi registrada à meia-noite.

A PM informou ainda que o acusado fugiu após o crime e não foi localizado.

Três assassinatos no fim de semana

Esse é o terceiro homicídio registrado pela Polícia Militar no final de semana em Linhares. Na manhã de sábado (10), um corpo com sinais de violência foi encontrado próximo à BR 101, na altura do distrito de Rio Quartel. Por volta das 2 horas de domingo (11), um jovem de 19 anos foi assassinado com 12 tiros na avenida principal do bairro Santa Cruz. A Polícia Civil informou que os casos seguem sob investigação.