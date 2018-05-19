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Insegurança

Comerciante é agredido e assaltado em Guaçuí

O dinheiro levado pelos assaltantes estava em seu bolso

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2018 às 15:37
Um comerciante foi agredido durante um assalto na noite desta sexta-feira (18) no bairro Norte, em Guaçuí na região do Caparaó. A vítima estava próximo ao seu bar quando foi abordado pelos bandidos que pegaram o dinheiro que estava em seu bolso.
A vítima informou à Polícia Militar que estava próximo ao seu bar quando, por volta das 23h30, foi surpreendido por três assaltantes, sendo dois homens e uma mulher, que começaram a agredi-lo com chutes, e tiraram cerca de R$ 3 mil que estava em seu bolso. Os bandidos foram reconhecidos pela vítima e fugiram em direção ao bairro Lagoa.
O comerciante estava com dificuldade de falar devido a problemas de saúde. Ele estava com diversos ferimentos pelo corpo e foi levado para o Pronto Socorro. Os suspeitos não foram localizados. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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