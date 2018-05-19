Comerciante é agredido e assaltado em Guaçuí

Um comerciante foi agredido durante um assalto na noite desta sexta-feira (18) no bairro Norte, em Guaçuí na região do Caparaó. A vítima estava próximo ao seu bar quando foi abordado pelos bandidos que pegaram o dinheiro que estava em seu bolso.

A vítima informou à Polícia Militar que estava próximo ao seu bar quando, por volta das 23h30, foi surpreendido por três assaltantes, sendo dois homens e uma mulher, que começaram a agredi-lo com chutes, e tiraram cerca de R$ 3 mil que estava em seu bolso. Os bandidos foram reconhecidos pela vítima e fugiram em direção ao bairro Lagoa.