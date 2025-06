"Minha avó acreditaria"

Comediante do ES aparece nua em fotos manipuladas e denuncia deepfake

Paula Barreto, de 30 anos, moradora de Marataízes, denunciou que criminosos usaram fotos suas para criar uma montagem falsa

"A gente acha que só acontece em filme e série. A gente nunca está preparado. A minha avó de 80 anos acreditaria na imagem". Esse foi o desabafo da influenciadora e comediante Paula Barreto, de 30 anos, moradora de Marataízes , no Sul do Espírito Santo.Ela foi vítima de deepfake em que criminosos usaram fotos suas já existentes para criar uma montagem falsa simulando que a publicitária estava nua. >

A descoberta

Paula é publicitária e trabalha como humorista fazendo shows de stand up pela cidade. A mulher descobriu sobre as imagens falsas quando foi abordada por um homem nas redes sociais.>

Durante a conversa, o homem não a ameaçou nem chantageou por ter as imagens, mas a publicitária ficou com medo do que ele poderia fazer com o conteúdo falso.>