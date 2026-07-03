Começa júri de suspeito de matar dentista em São Mateus

O suspeito de matar o dentista Edgleyson Abrão da Silva, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, senta no banco dos réus nesta sexta-feira (3). O julgamento de Almando Batista Vieira Junior pelo júri acontece no Fórum Desembargador Santos Neves.





O crime ocorreu no dia 18 de novembro de 2023. Na ocasião, a Edgleyson e Almando voltavam de um bar, no carro da vítima, em São Mateus. O corpo do dentista, que tinha 28 anos, foi encontrado dois dias depois.





O inquérito da Polícia Civil apontou que Edgleyson foi morto com um disparo na cabeça dentro de seu carro, que foi encontrado carbonizado em outro município, numa área de restinga na região de Meleiras, em Conceição da Barra. Uma semana depois, Almando foi preso e confessou o crime na Delegacia de São Mateus, alegando que teria discutido com a vítima.