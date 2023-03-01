Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Pedro Canário

Comandante-geral da PM fala sobre jovem morto por policial no ES

Câmera flagrou toda a ação e mostra policial atirando em suspeito já rendido, na cidade do Norte do Estado

Publicado em 01 de Março de 2023 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2023 às 18:17
Após a repercussão de um vídeo no qual um policial militar atira à queima-roupa em um jovem rendido em Pedro Canário, o comandante-geral da corporação no Estado, coronel Douglas Caus, falou sobre o caso em uma coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira (01).

Entenda 

Um jovem foi baleado por um policial militar na manhã desta quarta-feira (1), no bairro São Geraldo, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Uma câmera de segurança próxima ao local onde o crime ocorreu flagrou toda a ação. No vídeo, o suspeito aparece já rendido e mesmo assim é alvejado pelos tiros.
Pelas imagens a vítima parece estar algemada, mas, questionado, o comandante-geral da corporação, Douglas Caus, afirmou que "pela visualização do vídeo, me parece que ele não estava. Quem melhor pode falar é o oficial que está ouvindo os policiais".
Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que realiza os disparos. A vítima cai no chão e o policial se afasta.
Segundo informações do colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, a vítima morreu e era um adolescente de 17 anos com passagens pela polícia por crimes análogos à tentativa de homicídio, tráfico de drogas, ameaça e posse/porte ilegal de arma.
Ainda de acordo com fontes do colunista, o jovem teria chegado morto ao Hospital Menino Jesus, na mesma cidade da ocorrência. Em seguida, no final da manhã, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, que é o mais próximo da região.

Veja Também

Família busca por adolescente desaparecida em Colatina

Carro e carreta se envolvem em acidente na BR 101 em Iconha

Corpo encontrado em Ecoporanga é de adolescente desaparecido em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pedro Canário ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados