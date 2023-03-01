Comandante-geral da PM fala sobre jovem morto por policial no ES

Após a repercussão de um vídeo no qual um policial militar atira à queima-roupa em um jovem rendido em Pedro Canário , o comandante-geral da corporação no Estado, coronel Douglas Caus, falou sobre o caso em uma coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira (01).

Entenda

Um jovem foi baleado por um policial militar na manhã desta quarta-feira (1), no bairro São Geraldo, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Uma câmera de segurança próxima ao local onde o crime ocorreu flagrou toda a ação. No vídeo, o suspeito aparece já rendido e mesmo assim é alvejado pelos tiros.

Pelas imagens a vítima parece estar algemada, mas, questionado, o comandante-geral da corporação, Douglas Caus, afirmou que "pela visualização do vídeo, me parece que ele não estava. Quem melhor pode falar é o oficial que está ouvindo os policiais".

Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que realiza os disparos. A vítima cai no chão e o policial se afasta.

A Gazeta, a vítima morreu e era um adolescente de 17 anos com passagens pela polícia por crimes análogos à tentativa de homicídio, tráfico de drogas, ameaça e posse/porte ilegal de arma. Segundo informações do colunista Leonel Ximenes , de, a vítima morreu e era um adolescente de 17 anos com passagens pela polícia por crimes análogos à tentativa de homicídio, tráfico de drogas, ameaça e posse/porte ilegal de arma.