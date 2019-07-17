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Prejuízo

Com tampa de bueiro, ladrão invade concessionária e arranha carros no ES

O criminoso usou uma tampa de bueiro para jogar contra o vidro da loja e roubar o estabelecimento. Durante a ação, que foi flagrada por câmeras de videomonitoramento, o bandido arranhou pelo menos três carros.
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

17 jul 2019 às 13:53

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 13:53

Com tampa de bueiro, ladrão invade concessionária e arranha carros no ES Crédito: Reprodução
Um ladrão usou uma forma inusitada para conseguir invadir uma concessionária de veículos na Enseada do Suá, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (17). O criminoso usou uma tampa de bueiro para quebrar o vidro da loja e furtar o estabelecimento. Durante a ação, que foi flagrada por câmeras de videomonitoramento, o bandido arranhou pelo menos três carros
De acordo com o gerente da concessionária, que fica na Rua Humberto Martins de Paula, a invasão aconteceu às 3h40 e durou cerca de 1m30s. 
Com tampa de bueiro, ladrão invade concessionária e arranha carros no ES
> Bandidos usam caminhonete para arrombar loja na Serra; veja vídeo
"O ladrão quebrou o vidro da loja com a tampa do bueiro, que é extremamente pesada. Ele entrou, viu a TV da recepção, mas arrancou a televisão da sala de espera porque era maior. Na hora de ir embora, ele viu um armário aberto de um dos consultores de venda, percebeu que tinha um notebook, pegou o aparelho, montou na bicicleta e foi embora", lembra. 
CARROS ARRANHADOS
Outro funcionário, que preferiu não se identificar, contou que no momento do ataque os estilhaços do vidro arranharam pelo menos três carros que estavam na entrada do estabelecimento.
"Ainda estamos contabilizando os prejuízos. Cada pintura custa cerca de R$ 3 mil. Mas eram carros zero, vamos precisar tratar com a fábrica, então esse valor pode ser ainda maior. Acho que o criminoso agiu por oportunidade, porque a loja é muito visível. Além da perda material, fica a sensação de insegurança. Nunca tínhamos passado por isso, mas acompanhamos notícias de arrombamento e sempre achamos que não vai acontecer com a gente", lamentou.  
> "Vou abaixar as portas", desabafa dono de lanchonete após arrombamento 
Já o gerente, contou que outro grande prejuízo foi o vidro quebrado do estabelecimento. Agora, pretendem investir em segurança armada no local.
"Um grande prejuízo foi o vidro. É uma peça muito grande, cara, demanda tempo produção e pelo menos um dia inteiro para instalar. Vamos ter que fechar com tapume e colocar um segurança armado. Porque a gente não pode ficar a merce disso: a qualquer momento chegar um desses meliantes aqui, usuários de drogas, pra roubar a concessionária ou qualquer bem aqui dentro", disse. 

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