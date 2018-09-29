Com medo de sequestros, pais não levam filhos para escola em Vitória

Protesto em Resistência, em São Pedro Crédito: Internauta

O medo tomou conta da região de São Pedro depois que os primeiros casos de sequestros se alastraram pelas redes sociais e aplicativos de conversas. Quem vive no bairro reclama que, há cerca de 20 dias, um veículo Chevrolet Corsa, de cor preta, tem abordado meninos e meninas nas ruas do bairro. Em uma escola municipal da região, cerca de 30% dos alunos ficaram sem ir às aulas.

Os pais não encaminharam por medo e as crianças ficam apreensivas, falam na sala de aula. Na sala, os professores dão orientações para que andem em grupos e não conversem com estranhos, contou a pedagoga Débora Barros, que trabalha em um dos colégios da região.

A diarista Val Moura, 45 anos, faz parte de uma comissão em favor das crianças, e diz que muitos pais têm medo de denunciar.

"Tem uns 20 dias que a gente está nessa história desse carro preto. Eu tenho um filho de 3 anos, a gente manda as crianças para escola, mas fica com medo. Na semana passada, esse mesmo carro saiu puxando uma menina, ela ficou machucada. Não sei se os pais também registram a ocorrência, porque muitos têm medo de falar", contou.

O delegado Fábio Pedroto deu dicar de como agir nesses casos. As pessoas devem evitar compartilhar informações que não tenham certeza de que são verdadeiras. Muitas pessoas usam redes sociais para divulgar ou distorcer fatos que não aconteceram só para gerar pânico. Peço que desconfiem de mensagem que não pode se certificar da origem e que não repasse, orientou.

POLÍCIA REFORÇA SEGURANÇA

A primeira dificuldade da Polícia Civil é ter acesso ao relato dos fatos narrados por vítimas, por isso o delegado Fábio Pedro orientou aos pais e responsáveis a procurar a delegacia para registrar ocorrência.

Além disso, orientamos a população em geral para repassar informações que possam ajudar a polícia pelo telefone 181 (Disque-Denúncia). Os boletins de ocorrência e as informações nos ajudam a traçar a linha de investigação mais adequada para chegar aos suspeitos, pontuou o delegado Fábio Pedroto.

Outra orientação dada pelo delegado à população é não deixar as crianças desacompanhadas nas ruas. As pessoas podem ficar um pouco mais atentas em relação às crianças, em especial às que estão na 1ª infância, e não deixá-las nas ruas até que consigamos chegar aos suspeitos, observou o delegado.

A Polícia Militar também está atenta à toda a situação que tem provocado medo. Qualquer cidadão que presenciar qualquer tipo de situação suspeita pode acionar o telefone 190 que a Polícia Militar estará disponível para atendimento no momento da ação, pontuou Tenente Anthony, da Comunicação da Polícia Militar.